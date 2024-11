El Gobierno sanjuanino propuso a los docentes un bono de $80.000 y una suba del 2% en diciembre, más un 1,5% en enero

Este martes, comenzó la quinta negociación paritaria del año entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET, con el objetivo de definir mejoras salariales para diciembre y enero. La propuesta del Ejecutivo provincial incluyó un bono no remunerativo de $80.000 y aumentos del 2% y 1,5% en diciembre y enero respectivamente, pero quedó pendiente de aceptación tras un intenso debate en el Centro Cívico.

Presidida por el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, la sesión arrancó a las 15.35 con la presentación de la oferta oficial: un aumento del 2% en diciembre, sobre los valores salariales de noviembre; un bono único navideño de $80.000, no remunerativo ni bonificable; un incremento adicional del 1,5% en enero, calculado sobre los valores de diciembre.

El Gobierno busca con esta propuesta atender las demandas de los gremios mientras maneja con cautela los gastos en un contexto de recortes nacionales. El gobernador Marcelo Orrego había anticipado días atrás que trabajarían para que los sanjuaninos "tengan ese pan dulce arriba de la mesa, que todos puedan estar en familia y en paz", dejando entrever la posibilidad de un bono, que finalmente se materializó en la oferta.

Los gremios llegaron a la mesa con pedidos claros. Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, expresó su preferencia por aumentos al básico: "Pedimos diciembre y enero, pedimos un porcentaje sobre la inflación y no lo mismo que te dé la inflación. Y por supuesto, nosotros preferimos más dinero en nuestros ítems. Si hablamos de un bono, sí, por supuesto que lo vamos a aceptar, un bono navideño, pero preferimos más dinero en nuestros recibos, es decir, en nuestros ítems".

En tanto, Karina Navarro, titular de UDA, fue enfática sobre la urgencia de una recomposición: "Los docentes llevamos mas de once meses con sueldos por debajo del índice de la pobreza. Seguir insistiendo con el 25,5 % de diciembre 2023 que no se abonó y que no hay respuesta alguna sobre eso. Expedientes y décimas, que se abone lo adeudado".

Las partes decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 2 de diciembre a las 14.