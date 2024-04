Cámaras sanjuaninas salieron a rechazar la importación de vinos autorizada por el INV

Insistieron a los proveedores locales de "no ceder a estas prácticas desleales". Además, exigieron igualdad de condiciones en el mercado.

El comunicado cuenta con las firmas de la Federación de Viñateros de San Juan, la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan y la Mesa Vitícola de San Juan. Además, contiene el apoyo de la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (APROEM), Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, y Cámara de Agricultura, Industria, Comercio y Turismo del Valle de Tupungato.

Cabe destacar que la polémica nació tras la decisión de Peñaflor de importar cerca de 5 millones de litros de vino tinto desde Chile, bajo el argumento de que no hay vino genérico.

El comunicado

En representación de toda la cadena vitivinícola de las provincias de Mendoza y San Juan, queremos expresar nuestra firme oposición ante los intentos de importación de vinos, que generaron controversia en el sector.

Tras lo comunicado por el INV, varios grupos o empresas, además de las que ya lo hicieron (Peñaflor), están iniciando tramites a fines de lograr importar vino. Algunas con el fundamento que niega la disponibilidad de vino genérico en el mercado local, otros con el agraviante en su falta de calidad de los mismos. Declaramos enfáticamente que esto constituye una falacia. Hemos mantenido conversaciones con diversas cámaras bodegueras y cámaras trasladistas, las cuales confirman que el vino genérico está disponible y existe no solo en oferta, sino en excelente calidad para abastecer al mercado con normalidad. Nos parece desafortunado y lamentable que se intente atribuir a la falta de calidad en nuestros vinos los intentos de importación, los que estamos en la industria sabemos los intereses que motivan esos dichos, lamentablemente el consumidor no.

Creemos que el único interés es desequilibrar el mercado local y ejercer presión sobre los precios a la baja. Estas acciones impactan negativamente en el sector viñatero de Mendoza, San Juan y el resto del país, afectando la economía y el sustento de numerosas familias productoras.

Instamos a todos los proveedores locales (productores de uva o dueños de vino y bodegas trasladistas) a no ceder ante estas prácticas desleales, dejar de realizar operaciones con los mismos y a mantenerse firmes en la defensa de sus derechos y su sustento económico.

Exigimos igualdad de condiciones en el mercado, así como un control riguroso del INV sobre las importaciones de vino, garantizando que cumplan con la legislación argentina en materia de calidad y composición (Ej: normas de calidad y variedades permitidas utilizadas para su elaboración, exigiendo un análisis de malvidina, agua exógena, etc.) y dar garantías que esos vinos no sean cortados con vinos nacionales previo a los controles al momento de su autorización. El INV debe controlar la genuinidad de los vinos que ingresan al país y deben ser tan rigurosos como el control que se le aplica a los nuestros

Las entidades continuaremos trabajando en la protección y promoción de los intereses de toda la cadena, velando por una justa distribución para todos los actores involucrados en la industria vitivinícola de la región.

Las palabras del "Messi del vino" y otros referentes del sector

Después de que el famoso enólogo y bodeguero Alejandro Vigil –conocido como el "Messi del vino"- opinó que falta calidad en la producción local, el presidente de la Cámara Vitivinícola, que agrupa a las bodegas trasladistas sanjuaninas salió a retrucar al referente con evidente malestar. “Sí hay suficiente vino, y de calidad “, dijo Gustavo Samper, quien calificó a las declaraciones de Vigil como “desafortunadas, desatinadas y fuera de tiempo”.

Muy enojado, Samper opinó que “es inconcebible que Vigil, siendo presidente de WOFA (Vinos de Argentina por sus siglas en inglés) diga que el vino genérico no es de calidad. Se tira tierra encima, y así puedo pensar que sus vinos de exportación son de mala calidad. No exportemos más porque en el país no hay vinos de calidad”.

El famoso enólogo Vigil –hacedor de vinos multipremiados y también vicepresidente de Bodegas de Argentina- fue entrevistado en Mendoza por Radio Nihuil y sus declaraciones fueron reproducidas por diario Uno. “Hay que entender que uno de los problemas más graves que tenemos hoy es que no hay calidad en el vino de mesa a buen precio" y en función de ello "es muy difícil competir", dijo, y estalló la polémica.

“Es un triste papel el de Vigil que no sabe lo que es un tetra ni un vino genérico, y que solo representa al 5% de la vitivinicultura argentina”, le cuestionó Samper. “El vino genérico es un negocio más, y tan respetable que por año se ha exportado a Rusia, a Europa del Este, a Colombia y otros lugares de Latinoamérica. No se da cuenta que hay más de 10 mil productores y más de 400 bodegas entre San Juan y Mendoza, y estamos muy enojados”.

Pablo Martín, desde la Mesa Vitivinícola no dudó en retrucar también al famoso enólogo: “No comparto lo que dice, como todo, hay vinos buenos y malos; industriales, buenos y malos, como también productores buenos y productores malos. Esta gente se mueve en un ambiente, pero que diga que no hay vino genérico bueno, de calidad, cae mal", dijo Martín.

Qué piensan en el Gobierno local

Consultado respecto a esta nueva polémica, el ministro de Producción, Gustavo Fernández; dijo que “en el contexto de alta sensibilidad que vive la industria por diferentes motivos, no parece muy atinado de parte de un referente de esta magnitud dentro de la industria”.

El funcionario indicó que, sin conocer el contexto en que Vigil hizo las declaraciones, existen distintos tipos de vino para distintos públicos. “La calidad del vino se mide dentro del mismo segmento, y en la industria vitivinícola existen distintos segmentos de consumo y dentro de cada segmento están definidos cuáles son los estándares de calidad. Comparar un vino normalmente genérico con un vino de alta gama no es apropiado, son distintos tipos de vino que van dirigidos a distintos tipos de consumidores, por lo tanto, hablar de mala calidad en el vino genérico no es apropiado porque claramente no es comparable con otros tipos de vinos varietales”, aseguró.

El dilema del volumen y calidad del vino

Pablo Martín aseguró que hay gran stock disponible de vino tinto genérico en San Juan y en Mendoza, y de gran calidad. Para afirmarlo, acercó las publicaciones oficiales del INV sobre stock de vinos disponibles en San Juan y Mendoza, que se pueden ver a continuación:

stock de vinos.jpg

Por su parte, Eduardo Garcés, desde la Federación de Viñateros; dijo que “nunca se va a comparar la calidad de los vinos genéricos argentinos con los chilenos. “En una anterior importación, analizamos el camión que vino de Chile y era porquería”, disparó.

Gustavo Samper agregó que el vino elaborado en San Juan y Mendoza es superior porque no se elabora con uvas tintoreras como el chileno. “Es mentira que el vino cuyano es ferroso y que por eso no alcanza los estándares exigidos como aduce Peñaflor para justificar la importación. “Lo que pasa es que Peñaflor tiene una política de compras horrible, y es mal pagador, te dan vueltas por nada, no respeta al productor ni la bodega. ¿Por qué Fecovita no tiene ningún problema y encuentra calidad y volumen?, se preguntó Samper en alusión al competidor del grupo en el segmento del vino en tetra.