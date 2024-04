El lazo que une a San Juan con la primera importación de vino chileno bajo el libre comercio de Milei

“Desde que tomamos conocimiento de esta posibilidad, desde el Ministerio de Producción hemos venido conversando con el INV, con la empresa, con el Ministerio de Producción de Mendoza y sectores tenedores de vinos para evitar la importación buscando y ofreciendo opciones para evitar la importación, así como realizando diferentes mediaciones en el caso. Pero, a la luz de los hechos, sin éxito”, aseguró el ministro Gustavo Fernández a Tiempo de San Juan.

Al mismo tiempo, detalló que, el costo del vino importado es mayor al precio interno que se paga hoy en Argentina y la cantidad representa menos del 1% del vino que se elabora en Argentina. “No debería tener impacto en el precio, pero sin dudas no es una buena noticia”, analizó el funcionario.

Cabe destacar que, la razón que esgrimió la empresa Peñaflor en torno a la importancia fue que, no consigue vino tinto genérico en Argentina y lleva con su planta de fraccionado de Tetra Brick en San Juan más de un mes parada, "lo cual representa también un riesgo para esos puestos de trabajo".

Al respecto, Fernández indicó: “En realidad en el mercado obviamente que hay vino en stock, mayoritariamente es blanco el disponible. Pero, aunque en mucho menor disponibilidad respecto de su consumo, hay también tinto genérico. El mayor stock de tintos está en Mendoza y en poder de cooperativas afiliadas a FECOVITA (principal competidor de Peñaflor) y en San Juan el vino tinto genérico disponible, según Peñaflor, no tiene la calidad requerida en cuanto a contenido de hierro (lo tienen en exceso) y eso obligaría a la empresa a tratar químicamente el producto con ferrocianuro. Este proceso lo hacen habitualmente bodegas más pequeñas, es legal, pero Peñaflor no lo contempla dentro de sus standares de calidad de procesos y rechaza producto en estas condiciones. La empresa desde principios de marzo viene realizando importantes publicaciones en diarios y otros medios de comunicación haciendo pública su demanda de vino, pero según ellos sin éxito”.

En ese contexto, el funcionario agregó que, “vemos nosotros, y lo advierte la empresa, una actitud en el mercado, entre los tenedores de vino tinto, de poca intención de vender a Peñaflor aduciendo exigencias de calidad innecesarias y que no ofrecen las mejores condiciones. Es algo que la empresa debería evaluar en la relación con los productores y trasladistas. La importación comenzó la semana pasada y están llegando los primeros camiones. Son muchos camiones pues cada camión transporta unos 25.000 litros. Hay que ver si finalmente traen todos los camiones previstos”.

La opinión de los viñateros locales

Ante la primera importación de vino realizada en medio de las medidas de libre mercado implementadas por el Gobierno nacional, los viñateros locales manifestaron su preocupación con respecto a lo que vendrá.

“Ellos –por Peñaflor- publicaron un gran aviso comprando vino hace como 20 días. Cuando yo lo vi, dije, 'esto es para tener la excusa de importar'. En realidad, con la producción local de este año tenemos vino hasta junio de 2025”, sostuvo Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros de la provincia.

Y agregó que, “la importación de vino a granel siempre nos perjudicó y ahora, ¿a quién te quejás? El Gobierno nacional lo dispuso así. Antes conseguimos desde CAME que las licencias de importación para el vino y otros productos dejarán de ser automáticas, pero ahora lo borraron de un plumazo”.

Mientras carteles digitales con la leyenda: “No consuma vino Termidor, es vino chileno. Consuma vino argentino”, circulan en diferentes grupos de WhatsApp de los productores afectados, bodegueros y trasladistas; el referente del sector viñatero sanjuanino, Juan José Ramos, también se refirió a la situación.

“Hay un enojo bastante marcado por esta situación. Hay suficiente vino en stock como para no tener que salir a comprar afuera y esta decisión lógicamente perjudica la posibilidad de tener mejores precios para los productores en general. Si bien es cierto que la que han comprado es una cantidad menor, el temor es que pase como hace unos, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se importaron cerca de 150 millones de litros de vino. La preocupación es que este sea el principio para de importación generalizada”, afirmó Ramos.

Al mismo tiempo, indicó que, “el Gobierno nacional eliminó las licencias no automáticas e implementó esta política de libre mercado, está la apertura comercial, que no solamente afecta a los productos de vitivinicultura, sino de toda la fruticultura del país. Esto nos pone en una situación de intranquilidad porque está abierta la posibilidad de que esta importación pueda ser instrumentada en mayores volúmenes. Es claro que no se justifica esta política de importación, cuando la Argentina necesita exportar. Teniendo producto en cantidad suficiente y con la necesidad de divisas que hay en el país, esta política va en contra mano de lo que estamos necesitando”.

En cuanto a las medidas que tomarán a raíz de la situación, Ramos afirmó que, “nuestra idea es convocar y analizar la situación con el Gobierno de San Juan y también con otras organizaciones de la vitivinicultura, de la industria, del comercio. Esta política tal como va a dejar cientos de productores, de comercios, de la industria de San Juan, sin la posibilidad de continuar. Tenemos tarifas que son impagables, caída de la actividad comercial, falta de crédito, tasas de interés altísimas y ahora esta apertura comercial, entonces prácticamente va a ser el fin de muchas pymes. La gente ya votó este sistema, pero que determinar con las autoridades de acá, qué acciones se puede instrumentar para que lograr que estas medidas causan el menor daño posible”.