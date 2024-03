Aseguran que la salud privada en San Juan está en "terapia intensiva"

De acuerdo a los datos que manejan, la órbita privada de salud desde el 2020 a la actualidad registra una pérdida del poder adquisitivo de entre el 35 al 40%, y dentro de ese contexto trata de subsistir y hacerle frente al aumento de costos de insumos, que mes a mes es más elevado.

Pero no es el único problema que enfrentan. A la suba de costos y la desfinanciamiento de las clínicas y sanatorios se suma la disminución de pacientes. Bordes asegura que, debido a la poca cobertura que ofrecen las obras sociales en general, muchos pacientes recurren a la salud pública, ya que no pueden costear las prestaciones, estudios, ni siquiera la consulta. Esto lleva a que no ingrese dinero al sistema.

“Los pacientes saben que van a algún sanatorio y por alguna práctica hay que pagar y esto hace que en muchas situaciones el paciente diga que prefiere no tener obra social para ir al hospital, a tener una obra social con cobertura, pero que tiene que seguir pagando las practicas, termina siendo inviable”, reconoce Bordes.

Todo esto, que no es nuevo, llega a que los propietarios de clínicas y sanatorios analicen el futuro de los espacios de salud privada. “Es imposible seguir con las clínicas abiertas si esto no mejora”, reflexionó el profesional.