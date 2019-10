Plazo fijo: ante las medidas del Central, ¿cómo está la plaza local?

El antes y el después de las elecciones era y es una incertidumbre para las entidades financieras y los ahorristas. El pasado viernes antes de que llegará el domingo de elecciones muchos ahorristas de San Juan se abalanzaron a comprar dólares tanto en los plaza local como en las cuevas del blue. Después de las elecciones, la historia fue otra.

El martes pasado el Banco Central implementó una medida que impactará en las tenencias de Leliq de los bancos. Puntualmente bajó la tasa que ofrece por los depósitos de 30 días para no clientes del 60% al 57%, y por supuesto varias entidades lo siguieron. El Galicia pasó del 53% al 45%, el BBVA del 52,5% al 50%, el ICBC del 52% al 50%, por nombrar solo algunos.

A su vez esto implicó que también bajarán las tasas de los plazos fijos de los ahorristas porque los bancos no podrán utilizar su tenencia de Leliq -que negocian diariamente con el BCRA- para contabilizar parte de los denominados encajes bancarios. Los encajes son la porción mínima de efectivo que los bancos deben mantener inmóvil y que no pueden destinar, por ejemplo, a dar préstamos.

Esos encajes obligatorios, entonces, representan fondos que no dan ningún tipo de ganancia a las entidades. Durante 2018 el Banco Central en distintas normativas fue flexibilizando la cantidad de dinero que los bancos debían mantener quietos e incluso les permitió que una parte de esos encajes sean contabilizados con sus tenencias de Leliq.

A razón de todo esto en la plaza local el mecanismo fue similar, los bancos afirmaron haber bajado sus tasas de interés en los plazos fijos, en porcentajes distintos según cada entidad, porque cada banco utiliza estrategias distintas para atraer a los clientes. A su vez fueron varios gerentes los que manifestaron que hay mucha incertidumbre en que pasará después de que se anuncien las próximas medidas pensadas para el próximo viernes 1 de noviembre. Por otra parte el movimiento de los ahorristas fue tranquilo en comparación al viernes pasado donde varios clientes se volcaron a la compra de la divisa norteamericana. Teniendo en cuenta que ahora existe el cepo de 200 dólares, muchos incluso están retirando sus activos para volcarlos al mercado blue. Pero no se puede hablar de generalidades, porque, hay tanto ahorristas que retiran su dinero para buscar otro tipo de inversiones como aquellos que no encuentran otro tipo de inversión que no sea el plazo fijo.

La evolución de las tasas fijas

A principios de octubre el Banco Nación otorgaba, para los depósitos a 30 días, una tasa de interés anual de 64%. El 10 de octubre el BNA la recortó a 62%, de la mano del retroceso que marcaba diariamente el rendimiento de las Leliq. El 17 de octubre pasó a ser de 60% anual y el viernes pasado fue de 57%.

Las decisiones políticas repercutirán de manera inevitable en la Argentina que se viene, ya que como anunció en su debido momento el ahora presidente electo Alberto Fernández, “hay que dejar de pagar” los intereses altos de las letras leliq y poner tasas más bajas para reactivar la economía.