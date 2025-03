Video: el gesto del Dibu Martínez con un amigo que lo hizo estallar de la emoción

La sorpresa del Dibu Martínez con un amigo

Las imágenes del emotivo gesto que tuvo el Dibu con uno de sus amigos se dieron en Mar Del Plata, fueron retratadas por su esposa, Mandinha Martinez, y subidas en su cuenta de Instagram. “¿Pensaste que no iba a llegar?”, se escucha decir al arquero antes de abrazar al hombre que contrajo matrimonio. Sin poder creerlo, su compinche respondió: ¡No! ¿Qué hacés acá? ¿Qué haces acá, hermano? Viniste”.

El guardameta permaneció unos días en su ciudad natal y este lunes se pondrá bajo las órdenes de Lionel Scaloni y de su cuerpo técnico. La Selección llega al duelo con los Charrúas en la cima de la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El arquero de la Selección Argentina fue el primero en llegar al país antes de la doble fecha FIFA y asistió por sorpresa al casamiento de uno de sus amigos pic.twitter.com/bGQ1Kqnm18 — TyC Sports (@TyCSports) March 16, 2025

Argentina se encuentra en lo más alto de la clasificación sudamericana con 25 puntos, su inmediato perseguidor es la Celeste con 20, comparten el último escalón del podio Colombia y Ecuador con 19 unidades. Más abajo se encuentran Brasil (18), Paraguay (17), Bolivia (13), Venezuela (12), Chile (9) y cierra la lista Perú (7).

Hace pocos días el extrovertido arquero causó una revolución en las redes sociales al publicar una foto del premio The Best, que recibió por parte de la FIFA, con un detalle muy particular: en el reflejo de la imagen se puede ver el torso desnudo del guardameta argentino, que cubría su cuerpo de la cintura para abajo con un toallón. Las imágenes no tardaron en replicarse y rápidamente se viralizaron.

Martínez viene de obtener una histórica clasificación con el Villa a los cuartos de final de la Champions League. Los de Birmingham vencieron al Brujas por 3 a 0, en el partido de vuelta y cerraron la serie con un 6 a 1 en el resultado global.

Su próximo rival por el certamen internacional será el Paris Saint Germain. La ida se jugará en el Parque de los Príncipes, el 9/4 desde las 16 (hora de Argentina). Seis días tarde abrirán las puertas del Villa Park y serán los anfitriones del cotejo de vuelta.

En la presente temporada con el Villa, Dibu disputó 38 de los 39 partidos de la campaña, en los que padeció 49 goles y logró mantener su arco en cero en nueve ocasiones. Además de tener todos los cañones apuntados al certamen internacional, el conjunto Villano también se encuentra en los cuartos de final de la FA Cup.

En la Premier League está un poco relegado, en la novena posición, con 45 puntos, por lo que su objetivo en ese certamen se transformó en acceder a la zona de copas internacionales del año que viene.