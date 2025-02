Quién es Christian Daguerre, el ex jugador que se enamoró de Desamparados y va por todo: "Que el hincha confíe y que me juzgue al final"

La derrota de la final del ascenso aún está fresca y en Puyuta buscan dar rápido la vuelta de página. El arranque del campeonato sanjuanino empieza en pocos días y desde la CD ya abrocharon al sucesor de Luis Murúa : quién es Christian Daguerre , el ex jugador que se enamoró de Desamparados y va por todo en su ahora posición de entrenador: "Que el hincha confíe y que me juzgue al final". Los soldados que reclutó de la final, el ambiente desconocido del fútbol sanjuanino y la palabra para el hincha. La charla con Tiempo de San Juan .

Cuando se supo que Luis Murúa no continuaría en el club del barrio Patricias Sanjuaninas, la CD levantó el teléfono y llamó a un viejo conocido y que también gestó el equipo finalista del ascenso: "Ante la salida de Luis me llamó el presidente y me ofreció tomar Desamparados. A este tema lo hablé también con Luis y el me dijo que lo tome, que le meta para adelante y así fue como lo cerramos", le contó a Tiempo.

El entrenador que viajará mañana viernes a San Juan para ponerse de cabeza con el equipo de cara al comienzo del campeonato sanjuanino, comentó de antemano que no se encontrará con un plantel desmantelado, sino con un conjunto de jugadores con ganas y que conoce bastante bien.

"La ventaja es que conozco a los chicos, el club y a la gente que me va a acompañar. Este mes que estuvimos se generó un vínculo y los jugadores que se quedan son casi los mismos de la final a diferencia de Stancato, el colombiano Valencia, Lucas Real, el arquero, y Lucas Ceballos, que tengo que reunirme con él para saber qué hará".

Si bien llegó a Desamparados como acompañante de Luis Murúa, hoy se pone el buzo de técnico y saca a relucir su experiencia en un plantel que se quedó con sed de revancha. El tiempo que duró la estadía en el Regional Amateur fue suficiente para conectar con el Víbora, que sin duda ya forma parte de las cosas importantes de su vida.

"Lo que vivimos acá fue emocionante y no dudé cuando me llamó Tato (presidente). Desamparados a mí me generó una felicidad y dopamina inexplicable. La gente estaba feliz", aseguró.

Sobre si hay poco tiempo para trabajar de acuerdo a que el fin de semana del 1 de marzo dará inicio al Apertura, expresó: "Tuvimos una final hace 10 días, ya veníamos con ritmo y entrenando a un nivel importante. Es poco lo que hay por hacer y trabajar. Conozco los jugadores que están y Desamparados es un grande de la Liga Local".

Christian Daguerre no conoce con qué liga sanjuanina se va a encontrar, pero apuesta a ojos cerrados a Sportivo, que seguramente irá en busca de revancha y será protagonista desde el comienzo: "Solo conozco a mis jugadores y es suficiente, creo que hay clubes importantes también, pero estoy focalizado en los míos, nada más".

El entrenador, que en su momento fue jugador de Banfield, Colón, Chicago y también tuvo paso por el extranjero, saca pecho y pone la experiencia sobre la mesa.

"Sé lo que es la competencia y a lo que me arriesgo. Sé lo que es Desamparados, que te exige ganar y no me cruzo medio país para llegar a San Juan a pasear".

