Bomba en Puyuta: a horas de arrancar la pretemporada, el DT decidió alejarse de Desamparados

"Tuve algunas diferencias con la gerencia que hay en el club y no nos pusimos de acuerdo en algunos tratos que hizo hacia mí. Y es por eso que decido no agarrar la liga local", le comentó el DT a Tiempo tras su sorpresiva salida del barrio Patricias Sanjuaninas.

image.png

Aunque la semana pasada había expresado que iba por todo en este Desamparados hambriento, no cerraron algunas cuestiones y lejos de marcharse por la puerta del fondo, prefirió salir por la de adelante y despedirse de todo el pueblo puyutano: "Me llevo el mayor de los recuerdos, el más lindo de todos y vividos acá en Desamparados y en San Juan".

"Uno que lleva tanto tiempo en esto, quiere colaborar a que se pueda organizar cada día mejor y de una vez por todas Desamparados. Si no estamos juntos, unidos y si no se trabaja durante 8 meses con afecto, no se consigue nada", remató Luis Murúa, haciendo alusión a que en el club verdiblanco no le dieron lugar a su proyecto. Ante esto, decidió desearle lo mejor y dar un paso al costado.

Les deseo lo mejor a todo Desamparados, desde Comisión, jugadores y utileros Les deseo lo mejor a todo Desamparados, desde Comisión, jugadores y utileros

La pretemporada de Desamparados para el Torneo Local arrancará este lunes por la tarde y habrá que ver el trabajo de la CD para contratar un nuevo conductor: ¿Y ahora?