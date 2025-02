La durísima carta de despedida de un jugador de Desamparados: "Les debo mucho"

Sin título.jpg

"Quiero darles las gracias por todo el cariño recibido, la verdad me voy triste por no haber conseguido el objetivo, por que Desamparados merece estar en otra categoría, pero a ustedes les debo mucho, a mis compañeros a toda la gente que trabaja en club: utilero, kinesiólogo y al cuerpo técnico, que estuvieron a cargo", relata.

"Déjenme decirles que gracias a ustedes esos 5 meses en San Juan fui feliz, me hicieron sentir uno más de ustedes y por eso aquí tiene un hincha más. No es un un adiós, si no un hasta luego. Espero la vida nos vuelva a juntar y nos siga dando alegrías", cerró el colombiano Jhan Carlos Valencia, para despedirse de Desamparados.