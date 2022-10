Árbitros golpeados, jugadores en el hospital y una Liga que 'se despega': en medio año, los violentos tomaron el fútbol

En lo que va del año, los violentos tomaron por completo el fútbol sanjuanino . Las canchas pasaron a ser una jaula y la cabeza de los jugadores ya no concentra. Miedo e incertidumbre es lo que se maneja cada fecha en la que toca 'una cancha complicada'. Todo no pasa con los de afuera, la mancha viene desde la casa. Es decir... La Liga Sanjuanina está en el ojo de la tormenta . Hubo cambio de presidente a comienzo de año y en el medio de tapar todo lo que dejó la gestión anterior, empezaron los tropiezos. Árbitros golpeados, jugadores en el hospital y una Liga que 'se despega' . También, no hay que olvidarse que renunció el Tribunal de Penas, que le robaron y pegaron a los periodistas y que un presidente de un equipo sanjuanino no podrá ejercer por dos años. El uno a uno de los cruces violentos.

En ese entonces, Oscar Cuevas, presidente de Peñarol, era quien estaba al frente del sillón grande y pese a que todo después siguió con normalidad, los altavoces alertaron internas entre los miembros que integraban la Liga e incluso 'malos manejos' en la gestión. En Mayo se realizaron las elecciones y sin muchos candidatos, hubo cambio de presidente.

Al barco pinchado lo tomó Juan Valiente. Los que se mostraron molestos fueron los hinchas Puyutanos, ya que Desamparados no pudo recuperar nunca su cancha y en lo deportivo está al borde de perder la categoría. Los bots se encargaron de manifestarse en cada comentario de la máxima autoridad de la Liga.

Por su gestión, por las canchas difíciles, los operativos que no eran bien logrados o porque los violentos están disfrazados de jugadores, comenzaron a 'pegarse de más' en las canchas sanjuaninas. Los árbitros eran el objetivo, el partido no se terminaba si no había batalla campal y las sanciones del nuevo Tribunal de Penas -con incidencia o no de un superior- que nunca aplicó una sanción dura.

EL UNO POR UNO DE LOS VIOLENTOS CRUCES

GOLPIZA Y ROBO A PERIODISTAS EN LA CANCHA DE ÁRBOL VERDE / 15 DE MAYO

Luego de un partido de fútbol que protagonizó el club Árbol Verde con Juventud Unida, en Concepción, un periodista deportivo fue atacado por seis personas. Le robaron y lo dejaron sangrando. El hombre expresó su descontento en las redes sociales y cargó contra las autoridades de la institución y la Liga Sanjuanina. "He decidido, por mi bien, no volver nunca más al estadio de Árbol Verde debido a que es totalmente inseguro para cualquier persona", escribió.

La víctima de la inseguridad es Martín Gustavo Soria, del equipo periodístico de Stylo Deportivo. "Me tomaron del cuello y me golpearon (en la cabeza, boca, cuerpo) para robarme el celular y la billetera", dijo. Y ahondó: "Esto sucedió bajando de las escaleras del sector norte detrás de los bancos de suplentes". Acto seguido, detalló una situación aún más lamentable: "Yo pedía ayuda y nadie hizo absolutamente nada porque ahí se conocen todos. Después empezaron a murmurar y nombrar quienes eran los que me atacaron pero en su momento nadie intervino y todos los presentes atinaron a mirar". Me robaron dentro de la institución y estando trabajando". Y se preguntó: "¿Acaso los periodistas no estamos asegurados?".

image.png

CARPINTERÍA - ÁRBOL VERDE / TORNEO DE INVIERNO / 23 DE MAYO

Un árbitro sanjuanino denunció a dos futbolistas del equipo arbolino por una brutal agresión. El violento episodio ocurrió sobre el final del encuentro correspondiente al torneo doméstico. Según testigos, el caso se desató cuando el equipo pocitano marcó un tanto y se puso arriba en el marcador por 2-1. Tras el tanto de Darío Herrera, los futbolistas de Árbol Verde corrieron hacia donde estaba Torres para exigirle que cobrara posición adelantada y anulara el gol del futbolista de Carpintería. Esto desató una fuerte discusión que terminó en insultos y golpes: una trompada al rostro de Torres y también una patada.

image.png

DESAMPARADOS - MARQUESADO / FECHA 16 TORNEO DE INVIERNO / 7 DE JUNIO

Una de las primeras del año fue la de Desamparados-Marquesado. Ambos se midieron por la fecha 16 del Torneo de Invierno en el Serpentario. El encuentro tuvo muchos goles y a nada de definir a los clasificados, el Víbora sacó una victoria 4-3 sobre el Far West y se metió en el cuadro final. Sin embargo, los ánimos se empezaron a picar con los jugadores de Marquesado y algunos hinchas locales. Tanto fue la euforia de los fanáticos del barrio Patricias Sanjuaninas que cuando la visita se retiraba del campo, la movilidad que los trasladaba fue apedreado por los hinchas.

Consecuencia de esto, los jugadores de Marquesado tuvieron que ser asistidos en plena plaza de Desamparados con varios cortes y luego fueron trasladados al Hospital Rawson: "Me partieron un ladrillo en la cabeza", había expresado un futbolista herido a Tiempo.

image.png

Disturbios en el final de Desamparados-Marquesado (Fecha 16 Fútbol Local)

UNIÓN - ABERASTAIN / FINAL TORNEO DE INVIERNO / 17 DE JULIO

Partido más que esperado por los fanáticos. Ambos venían de hacer un campañón y se midieron por el título en el Estadio San Juan del Bicentenario un 17 de Julio a las 16hs. La parcialidad Azul al Norte y la Naranja al Sur. Mucha gente acompañó este partido que prometía un buen encuentro por como venía cada uno. Si bien el partido tuvo altibajos, el cotejo se quedó con Unión como justo y merecido campeón del Torneo de Invierno, tras la victoria 2-1.

image.png

Lo peor pasó después. El pitazo del árbitro le puso final al encuentro y los hinchas en forma de avalancha llegaron hasta los jugadores para quitarle de forma agresiva su ropa y para patotear a los futbolistas de Aberastain, quienes se vieron encerrados por la situación y ligaron algunos golpes. Incluso, una fanática del Azul le golpeó a uno de ellos cuando éste conversaba con un fotógrafo. Detenidos, gas pimienta para espantar y una final que se vio opacada por los inadaptados de siempre.

Unión Campeón: Hinchas invaden el campo y enfrentan a la policía

Como "pirañas", así atacaban los hinchas de Unión a sus propios jugadores por una camiseta

Un jugador de Aberastain fue golpeado por una fanática de Unión

ATENAS - MARQUESADO / FECHA 8 TORNEO DE VERANO / 31 DE AGOSTO

Hace menos de una semana el fútbol sanjuanino fue protagonista de una mancha más de violencia. Por la fecha 8 del Torneo de Verano, Atenas y Marquesado se midieron en la cancha del Mirasol. Pese a que el cotejo tuvo muchos goles, repartieron puntos tras el empate en 3. Cuando los equipos se dirigían al vestuario, el DT de Marquesado 'Cachilo' Magallanes discutió y se empujó con un hincha de Atenas que se encontraba del otro lado y el clima terminó caldeado en Pocito. Ya que los hincha del local que estaban en el otro sector ingresaron al campo y encararon a golpear a los jugadores del Far West, pero afortunadamente este momento fue parado por los mismos futbolistas del Mirasol.

image.png

Partidazo, muchos goles y final 'caliente' en Atenas y Marquesado

ABERASTAIN - RIVADAVIA / FECHA 9 TORNEO DE VERANO / 4 DE SEPTIEMBRE

Incidentes y hospitalizados, el saldo del partido entre Aberastain y Rivadavia en Pocito. Clima caliente en gran parte del encuentro y un resultado que que finalmente no quedó -todavía- para nadie. El cotejo fue suspendido cuando el marcador iba 1-0 a favor del local. Todo comenzó con un cruce de patadas entre dos futbolistas rivales, que derivó en una tremenda pelea entre los dos equipos.

Batalla campal en Pocito: Aberastain y Rivadavia a las trompadas

Uno de los deportistas que se llevó la peor parte fue Diego Cuello, de Aberastain, quien terminó en el piso tras recibir una patada. Pero eso no es todo, ya que cuando estaba tirado en el campo de juego, apareció otro jugador de Sportivo Rivadavia para aplicare otra patada en la cabeza. En el conjunto de La Bebida, otros dos futbolistas también sufrieron heridas y tuvieron que ser hospitalizados: Armando Ríos, quien perdió el conocimiento, y Julio Marún, quien sufrió fisura de tabique nasal.

image.png

Dos días, EL 6 DE SEPTIEMBRE, después de esta batalla campal, un jugador de Aberastain decidió dejar de jugar al fútbol. Se trató de Santiago Ontiveros (25), el volante que dijo basta al sentirse acorralado en su propia cancha frente al conjunto de Rivadavia.

image.png

Producto de lo que fue esta riña en el medio del campo de juego y antes de que el juez pitara el final del partido, la Liga Sanjuanina paró por una semana el campeonato local para dictar una charla de concientización para sacar la violencia.

La cita se dio en la sede del Colegio Médico de Pocito EL 8 DE SEPTIEMBRE. Allí concurrieron los representantes de todos los clubes, dirigentes e incluso los árbitros sanjuaninos. Encabezada por Juan Valiente y compañía, pasó el primer taller de la Liga Sanjuanina para eliminar la violencia de las canchas.

image.png

SPORTIVO CAUPOLICAN - CLUB DEFENSA DE MATAS / FÚTBOL DE LOS BERROS

Eduardo Carbajal es un joven jugador de primera división del Club Sportivo Caupolicán, quien fue agredido brutalmente por varios jugadores de la parcialidad del Club Defensores De Matas mientras se disputada el encuentro entre ambos por la primera final de la máxima categoría en cancha del Club Tamberias. Un roce de partido se fue de las manos y un futbolista terminó hospitalizado.

Cuando trascurrían aproximadamente 25 minutos del segundo tiempo y el marcador estaba 0-0, una jugada por el sector derecho del campo de juego juntó a dos jugadores contrarios, por el mismo roce del encuentro, discutieron y se armó el tumulto de empujones. Esta acción llevó el clima se ponga tenso entre los protagonistas y terminaran a las trompadas. El jugador Carbajal fue el que tuvo que ser hospitalizado por un grave golpe en su ojo y varios golpes en su cuerpo.

image.png

VILLA OBRERA - DEL BONO / FECHA 11 TORNEO DE VERANO / 21 DE SEPTIEMBRE

El equipo chimbero y el de la Esquina Colorada se dieron cita en la Boutique en una fecha entresemana. Mientras el cotejo marchaba normal y con empate en 0, se vivió otro hecho de violencia, pero esta vez, en el vestuario. Uno de los árbitros del encuentro fue agredido y el Bodeguero decidió no salir a jugar la segunda parte.

Este episodio violento se habría dado en el entretiempo, cuando los jueces se encontraban en el camarín. Comentaron que el apuntado fue un dirigente de la Villa Obrera. Producto de esta situación y con un árbitro golpeado, Del Bono se retiró de la cancha y no salió a disputar el complemento. Suspendido.

image.png

Luego de algunos días, el Tribunal de Penas sacó el fallo y sancionaron duramente al club, pero principalmente a Rubén Gordillo, su presidente. ¿Qué dice el boletín?

Suspender la cancha de Villa Obrera por dos fechas, como así también la asistencia de público por el mismo periodo donde haga las veces de local. Es decir, jugar a puertas cerradas. Programas los 45 minutos restantes de juego entre Villa Obrera y Del Bono en cancha a designar y si público. También se designará nueva terna arbitral. Inhabilitar a Rubén Gordillo, presidente de Villa Obrera, por el término de dos años para relacionar cargos dentro del ámbito del fútbol. Asimismo también se solicita la suspensión de Rubén Aguilar, dirigente del CAIVO, por el término de 90 días. El club deberá mejorar la seguridad en el sector de camarines e ingreso al túnel de la cancha.

ÁRBOL VERDE - CARINTERÍA / FECHA 14 TORNEO DE VERANO / 5 DE OCTUBRE

En el barrio Cabot, cuando se estaba por disputar el encuentro entre Árbol Verde y Carpintería, agredieron a dos jugadores de la visita y tuvieron que ser trasladados al Hospital Rawson. La pelea se dio en la boca de la entrada a los vestuarios y los futbolistas más complicados del equipo Pirata fueron Gastón Balmaceda y Facundo Molina, quienes tuvieron que ser trasladados al Hospital Rawson.

Pese a que el juez quería disputar el encuentro y la visita se negó a salir a la cancha en esas condiciones, el cotejo en el barrio Cabot quedó suspendido. Sin mayor información de lo que ocurrió, se supo que el agresor golpeó al arquero con una piedra en la mano. Fue detenido y trasladado a la dependencia policial.

image.png

image.png

MARQUESADO - ÁRBOL VERDE / FECHA 15 TORNEO DE VERANO / 8 DE OCTUBRE

El encuentro de ambos equipos se desarrollaba con total normalidad en Rivadavia. El partido era del local y cuando el tiempo marcaba 42 minutos del segundo tiempo, el partido fue suspendiendo por otro hecho de violencia.

En ese momento, Ismael Guzmán, de Árbol Verde, se desplomó en el suelo acusando un golpe que supuestamente había recibido por un objeto tirado desde la Popular Sur de Marquesado. Después de varios minutos con el jugador en el suelo, arribó una ambulancia y un médico constató que no había golpe y que se podía continuar el encuentro.

Pese a eso, el árbitro decidió seguir con el partido pero el equipo del Barrio Cabot, que en ese momento ya había sufrido dos expulsiones, se reunió en el medio del campo de juego y no quiso terminar el juego.