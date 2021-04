El regalo de lujo con el que el Pulga Rodríguez sorprendió a una de las figuras del River de Gallardo

Ambos tienen gestos técnicos dentro de la cancha y correspondencia fuera de ella. Así lo demostró la última publicación de Instagram de Matías Suárez donde mostró la camiseta que le mandó Luis Miguel “El Pulga” Rodríguez. El atacante de Colón dijo de forma pública que el delantero de River “es el mejor jugador del campeonato”.

Son dos futbolistas destacados en la Copa de La Liga y en cada intervención generan peligro en las defensas rivales. Aunque son atacantes que no se quedan solo en las áreas sino que suelen tirarse atrás para acompañar en la formación del juego, colaborar con el equipo como brindar asistencias o habilitar alguna llegada de los mediocampistas y volantes.

El delantero sabalero, que brilla cada vez que convierte un gol donde aporta gambetas y definiciones de lujo, admitió que le gusta el juego del ex Belgrano de Córdoba. Si bien en el último encuentro por el torneo local no pudieron verse, Suárez por una sinovitis y Rodríguez por COVID-19, eso no impidió el obsequio del Pulga. Ello ocurrió en el triunfo de River 3-2 sobre Colón en el Monumental que cerró la actividad del domingo pasado.

Luego el delantero tucumano le envió una casaca rojinegra con el número 10 y su apodo. “Gracias Pulguita querido”, posteó en atacante del elenco que dirige Marcelo Gallardo en la mencionada red social con la foto del obsequio.

Respecto de los próximos compromisos, ambos no podrán estar a disposición de sus entrenadores para la fecha 10 de la Copa de la Liga. El Pulga, que dio positivo de coronavirus antes del choque de la fecha pasada, es asintomático y como debe seguir cumpliendo con los días de aislamiento tendrá que seguir por TV el choque de sus compañeros ante Godoy Cruz, el domingo a las 14 horas en el estadio Brigadier General Estanislao López.

Suárez, por su lado, sigue con la rodilla derecha inflamada, realizó tareas diferenciadas durante los últimos días y no está incluido en la lista de los convocados de River que viajarán a Santiago del Estero para enfrentarse mañana a las 21:30 horas a Central Córdoba, en el flamante estadio Madre de Ciudades, donde a inicios del mes pasado ganó la Supercopa Argentina tras la goleada 5-0 ante Racing. El resguardo del cuerpo médico para el Oreja Suárez es para que pueda estar en condiciones para el debut en la Copa Libertadores el jueves 22, contra Fluminense, en Río de Janeiro.

Colón sigue liderando la zona 1 de la Copa de la Liga con 20 puntos y segundo se ubica River, Estudiantes y Racing a cinco unidades. Quedan cuatro fechas para terminar la fase campeonato y los cuatro primeros de cada grupo clasificarán a la siguiente instancia donde los equipos empezarán a disputar la eliminación directa.