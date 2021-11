Azzaro enrolló el barrilete con Messi y explicó el escrache en el Balón de Oro: "Me odian"

En la entrega del Balón de Oro de ayer, en la que Messi sumó su séptimo galardón (un récord que nadie seguramente igualará nunca), la producción del evento emitió un video de homenaje al crack, en el que también mostraron cuando el astro era criticado por no ganar títulos con la selección.

En el corto tuvo gran exposición Flavio Azzaro, el periodista argentino elegido como bandera de crítica despiadada.

"¡Sí, que Messi se vaya de la Selección. Messi nunca le hizo ganar un partido importante a la Selección Argentina", se lo escuchaba decirel vegobrrágico periodista.

acaban de liquidar a flavio azzaro en la transmision oficial del balon de oro. no lo puedo creer. pic.twitter.com/SkF7cjZd2n — Valentín Torres Erwerle ??uD83CuDF99? (@TorresErwerle) November 29, 2021

El periodista acusó el golpe, y en el programa Polémica en el Bar, donde es panelista, ensayó una larga parrafada donde explica porque decía de Messi lo que decía, su cambio rotundo de posición frente al 10, y las razones por las que cree lo eligieron para aparecer en ese video.



"Es coherente que me pongan a mí, fui despiadado con Messi... ¿Y por qué a mí solo, si el amigo de él dice en el video que 'todos los periodistas' lo criticaron? Igual no fue así, para mí sería más fácil decir ´todos lo criticaron´ pero no, hubo muchos que no", apuntó.

"El video era cortito y sólo había que poner a uno. Calculo que la FIFA contrató una productora para hacerlo, y generalmente esas productoras que contrata la FIFA tienen que ver con los canales que transmiten los partidos... ¿Y quién no iba a elegirme si los que deciden son los grandes medios de comunicación?", explicó.

"A mí me odian en los canales de deportes porque hablo de todos. De ESPN, de todos... Por eso", especuló.

De sus viajes por el mundo en 2020, confirmó que le sirvieron para entender "a Messi como un tipo más allá del fútbol, que representaba bien a Argentina, no sólo a la Selección sino al país". Afirmó que ahí se dio cuenta de que "es un tipo mega respetado. Quizá algunos no tuvieron que viajar para darse cuenta, pero yo sí. Eso me hizo replantearme muchas cosas de las que pensaba y hoy tengo otro pensamiento".

"Messi debe pensar 'mirá lo que dijo este boludo' y lo entendería perfectamente. Lo dije porque lo sentía, estaba enojado porque Argentina se estaba quedando afuera del Mundial en la primera ronda en ese momento y Messi estaba jugando pésimo", justificó.

"Hoy pienso otra cosa: que Messi es un pibe que demuestra otra actitud, otro liderazgo, más maduro, pero capaz que él no lo siente de la misma manera (...) Si hay algo que no me molesta en la vida es reconocer cuando uno cambia de parecer, que no significa lo mismo que reconocer errores. Es parte de la vida cambiar de opinión", filosofó.

"No todos tenemos que estar enamorados de alguien. Hay gente que te llega y gente que no te llega. Messi no me llegaba y hoy, después de haber crecido yo también, sí. Porque le ha dado mucho a la Argentina y a la Selección", concluyó.