Siete veces el mejor del mundo: Leo Messi ganó otro Balón de Oro

El futbolista argentino Lionel Messi ganó esta tarde su séptimo Balón de Oro como mejor futbolista del año. El premio es entregado por la Revista France Football en base al voto de 180 periodistas especializados del mundo. El crack rosarino es el futbolista que más veces lo ganó y ya se había alzado con el premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. En esta edición es la primera vez que lo gana con la fuerza de su actuación en la Selección Argentina con la que ganó la Copa América 2021 disputada en Brasil.

Tras la premiación, el argentino subió al estrado y dejó su mensaje: "La verdad que es increíble volver estar acá. Hace dos años dije que eran mis últimos años, que no sabía qué podía llegar a pasar, y vuelvo a estar aquí. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo era la fecha de mi retirada, ahora me toca estar en París y estoy muy feliz de estar aquí, muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. Asi que no sé cuánto me queda pero espero que sea mucho porque disfruto mucho del fútbol, amo esto y espero seguir haciéndolo. Quiero agradecer a todos mis compañeros del Barcelona, del Paris y muy especialmente a mis compañeros al cuerpo técnico de la Selección Argentina".

"Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada. Este año fue todo lo contrario, pude conseguir el sueño que tanto deseaba, después de haber peleado muchísimos años, de haber tenido muchos tropezones, al final llegó. Este premio es por lo que hicimos en la Copa América, así que quiero compartirlo con todos mis compañeros de Selección y agradecerles. Esto es parte de ellos, también", señaló.

"La verdad es una noche especial, porque están nuevamente mi mujer, mis hijos, mis hermanos... Mis papá mi mamá, mis sobrinos, mis cuñados, mi mamá y mi papá. Es la primera vez que me toca ganarlo en esta ciudad. Ahora seguramente iremos a celebrar", anunció.

Con gran generosidad, recnoció a su principal adversario por el premio: "Quiero decirle a Robert (Lewandowski), que es un honor pelear con él. Todo el mundo estuvo de acuerdo que el año pasado fuiste el ganador y creo que France Football debería darte tú Balón de Oro,que te lo merecés, te lo ganaste el año pasado. Ojalá puedas tenerlo en tu casa. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que tenés que tener lo este trofeo en tu casa vos también".

Messi, en la entrega del premio, junto a Robert Lewandowski.

"El mayor premio lo conseguí en junio. Desde que empecé en el fútbol quería conseguir algo con mi país y mi gente. Quiero disfrutarlo con ellos. Dedicárselo a ellos en especial. Fue algo grandioso lo que conseguimos en la Copa América. Fue una alegría y una sorpresa encontrármelo acá (por Luis Suárez)", sonrió.

"Nunca pensé en el sexto, séptimo, octavo. Quiero afrontar esta etapa de mi vida, en el Paris, estoy adaptado, y con ganas de cumplir nuevos objetivos", advirtió.

“Siempre que me daban este premio sentía una espina por no conseguir algo con mi país y hoy puedo disfrutarlo. Este premio es por lo que hicimos en la Copa América y quiero compartirlo con todos mis compañeros de la Selección”, recordó.

En los últimos días distintos compañeros de Leo en el París Saint Germain declararon públicamente su favoritismo para que le den el Balón de Oro al argentino. Desde Ángel Di María que marcó que Messi merecía ganarlo, hasta el español Sergio Ramos que declaró luego del triunfo de ayer ante el Saint Etienne: "Siempre defiendo a los que están en mi equipo, le deseo toda la suerte del mundo". Además uno de los mejores futbolistas de la actualidad el delantero francés Kylian Mbappé marcó que “Messi es el mejor jugador del mundo, el número uno en todo. Lo demuestra en cada partido".



El capitán de la Selección Argentina ganó su séptimo Balón de Oro en una fecha especial para él ya que hace un año le realizó un homenaje a Diego Armando Maradona festejando un gol suyo en el Barcelona con la camiseta de Newell´s con la número 10 de la época que Diego jugó en la Lepra rosarina.

La metodología para elegir al mejor futbolista del año se realiza a través de una votación de la que participan 180 periodistas especializados que deben elegir un ranking de 5 nominados. El primero de la lista recibe seis puntos, el segundo cuatro, el tercero tres, el cuarto dos y el quinto uno. Luego se realiza un conteo general y el que jugador que con más puntos es el ganador del Balón de Oro.