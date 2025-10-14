martes 14 de octubre 2025

Evento gratuito

La revancha de Rivadavia: tras la suspensión por mal clima, llega el Festival de Tradiciones Uniendo Raíces

El festival que quedó en suspenso en agosto se realizará este sábado en el predio gaucho El Mangrullo. Los detalles del evento gratuito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-07-13 at 11.55.43 (1)

El Temporal de Santa Rosa que se hizo presente en San Juan a fines de agosto llevó a la suspensión de distintos eventos que se realizaban al aire libre. Uno de ellos fue el Primer Festival de Tradiciones Uniendo Raíces; y desde la Municipalidad de Rivadavia confirmaron que el evento se realizará este fin de semana, con entrada libre y gratuita, sumando una interesante grilla de actividades.

El festival se realizará en el predio gaucho El Mangrullo (Avenida Libertador, en Marquesado) que se transformará en escenario de costumbres, con actividades pensadas para toda la familia y gustos. También se recuerda llevar mesas y sillas o reposeras para poder disfrutar cómodamente de todas las propuestas.

image

Las actividades arrancarán a las 9 de la mañana con una cabalgata infantil por las calles aledañas al predio. Luego comenzarán las propuestas en el campo donde habrá jineteada de petisos, destrezas criollas, carreras por el campeonato de la Federación Gaucha Sanjuanina, un minicampeonato por agrupaciones y el esperado encuentro de tropillas. Se entregarán $1.500.000 en premios por categorías, en las tres disciplinas tradicionales: clina, grupa y basto.

El escenario principal contará con la conducción de Javier Salinas, Luciano Pereyra y Martín Guevara, y la participación especial del payador José Riveros. Se presentarán academias de danza, artistas locales, y habrá un patio gastronómico, feria de artesanos y una muestra de indumentaria gaucha que pondrá en valor el legado cultural del departamento.

Temas
