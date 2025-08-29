Por alerta meteorológica, Rivadavia suspendió la cabalgata infantil prevista para el domingo

Este fin de semana se espera el arribo del popularmente conocido “temporal de Santa Rosa”, un evento meteorológico que genera inestabilidad y que en esta oportunidad llegará con lluvias y bajas temperaturas, conforme los pronósticos. Es debido a ello que desde la Municipalidad de Rivadavia decidieron suspender el evento que estaba programado para este domingo.

Se trata de la cabalgata infantil que se iba a desarrollar en el marco del Primer Festival de Tradiciones “Uniendo Raíces”, organizado por el municipio en conjunto con la Federación Gaucha Sanjuanina. El evento tenía previsto una cabalgata por las calles de los departamentos y un festival de destrezas en Marquesado. Todas las actividades previstas estaban programadas para el aire libre, y es por este motivo que se decidió suspender, para resguardar la salud de los asistentes.

Desde el municipio informaron que no se trata de una cancelación, sino que se reprogramará el mismo en el futuro. Si bien no brindaron precisiones sobre la fecha elegida, adelantaron que en los próximos días se estará publicando la nueva fecha del festival, que contará con espectáculos artísticos, música en vivo, artesanos locales y propuestas para toda la familia.

