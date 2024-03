María Esther Malla, la costurera de Caucete que dibuja sonrisas en los más chiquitos

MARÍA.jpg

Tras esa experiencia, decidió continuar con su trabajo desde casa. “Ahora lo hago para entretenerme, pero siempre fue para sumar a la economía familiar. Primero en la fábrica y después cosiendo para los vecinos del barrio y de otros lugares que venían a que les arreglase o hiciera algo”, comentó la señora Malla, quien acto seguido apuntó: “Es mi arte ser costurera, lo aprendí sola”.

“Mis hijos me dicen que deje, pero tengo las máquinas y cuando las veo me dan ganas de seguir. Aunque a veces creo que ya va siendo hora de jubilarme de la costura”, agregó.

Armar cada traje me lleva mi tiempo, pero me encanta hacerlo porque es para los chicos. Me gusta verlo felices

Su amiga Marta Becerra, la creadora y coordinadora de la murga infantil ‘La Tribu de la Abuela’, la convocó para que ponga su talento al servicio de los más pequeños del famoso barrio caucetero y no dudó en subirse a este ilusionante y divertido proyecto.

Los trajes que lucieron el pasado domingo los pequeños en la quinta y última noche de Las Nochecitas Cauceteras –como también en anteriores presentaciones- fueron confeccionados por María Esther: “Armar cada traje me lleva mi tiempo, pero me encanta hacerlo porque es para los chicos. Me gusta verlo felices”.

Si bien ella no tiene ninguno de sus cinco nietos formando parte de este colorido grupo de danzarines, no escatima en esfuerzo y cariño para que los peques brillen en cada espacio que les toque presentarse,

“Casi todos los días nos juntamos en el tiempo que nos queda libre de las otras actividades que realizamos”, concluyó la costurera más querida del Felipe Cobas y alrededores. ¿Cuánto hilo de quedará en el carretel?