Femicidio en Angaco: el llamativo accionar de la Dirección de Género con la familia de la víctima

A más de una semana del femicidio en Angaco , en el que un sujeto acuchilló a su ex pareja en el cementerio departamental, desde la 'Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio' destacaron el accionar de la Dirección de Género y su titular, que no se habría contactado con las hijas de la víctima, Yanina Pérez.

Según comentó la representante de la entidad que nuclea a los familiares de la víctimas fatales de la violencia de género en San Juan, Victoria Villalón, desde la cartera que sustituyó a lo que antes se conocía como Dirección de la Mujer y su máxima autoridad, Daiana Guzmán Castillo, hasta el momento no se comunicaron con las jóvenes que atraviesan momentos difíciles por perder al sostén de su familia.

A pesar de haber sido invitada en más de una ocasión por la asociación para visitar y contener a las chicas de 24 y 21 años que perdieron a su madre en un nuevo femicidio que se registró en la provincia, la dirigente contó que Guzmán no se mostró interesada en abordar su situación y alegó estar ocupada con una agenda cargada de actividades.

Uno de esos compromisos se estima que fue el encuentro que la funcionaria mantuvo con sus pares de Acción Social de la Municipalidad de Angaco, departamento donde casualmente sucedió el femicidio y municipio para el que también trabajaba la víctima. Una publicación en las redes da cuenta de ello y explica que uno de los motivos de la reunión fue para organizar las actividades por el Día de la Mujer.

Por el momento, las familiares de las víctimas confesaron estar viviendo un infierno no sólo por la brutal pérdida de su madre, sino también por las amenazas que reciben de parte del entorno del femicida. A través de las redes sociales, dijeron recibir presiones y mensajes cargados de violencia.

Más allá de comentar sobre la conducta de Guzmán, de quien confesó que esperaba otro tipo de reacción, Villalón destacó el recibimiento que tuvo por parte del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, y de la ministra de Gobierno, Laura Palma.

El primero de los mencionados fue quien recibió a las hijas de la víctima y se comprometió a investigar por qué en la Comisaría de Angaco no quisieron tomarles la denuncia por el hostigamiento del femicida, Ariel Omar Pérez, hacia su madre.

Melina Gómez, la hija mayor de Yanina Pérez, aseguró que en la seccional no quisieron recibir la denuncia por la violencia que el femicida ejercía contra su madre y que, además, ya ostentaba un historial criminal importante, con dos condenas por lesiones leves agravadas por el vínculo.

"Sánchez nos dijo que van a investigar al policía que fue identificado por las hijas", indicó y agregó: "Esperemos que también se pueda hacer Justicia por ese lado, porque no puede ser que un policía haya violentado a las hijas de Yanina en la forma en que lo hizo cuando no sólo evitó tomarles la denuncia, sino también se burló de ellas y les dijo que no se metieran en los problemas ajenos".

Por su parte, Palma y el secretario de Gobierno, Justicia y DDHH, Juan José Dubos, recibieron a Villalón para mostrar apoyo en el trabajo que realizan de acompañamiento a las familias de las víctimas. “Hay algo que nos tenemos que replantear. Las soluciones que se han brindado hasta ahora no han sido suficientes. No por nada Argentina tiene una tasa tan alta de femicidios", reflexionó la ministra Laura Palma junto a la presidenta de la asociación y su vice, Laura Requena, la mamá de Brenda Requena.