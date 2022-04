El sindicalista acusado de abuso se defendió ante sus ''compañeros bancarios''

Luego de haber sido denunciado por abuso sexual en perjuicio de una menor y después de haber sido imputado por la presunta comisión del delito, el Secretario General de La Bancaria, Mario Matic, emitió un comunicado oficial en el que le habló a los integrantes del sindicato que representa.

En su declaración oficial, al igual que lo hizo en las diversas declaraciones con los medios de comunicación (primero lo hizo con Tiempo de San Juan), el gremialista que es investigado por la UFI ANIVI aseguró que la denuncia fue impulsada por mentiras que dañan su imagen.

En su descargo, el sindicalista habló de "situación dolorosa, difícil y desagradable" y aclaró que se puso a disposición de la Justicia para llegar "al fondo de la verdad". También se refirió a la acusación como una denuncia infundada, ya que según él nunca existió tal evento.

Además de desligarse de las sospechas con las que carga sobre sus espaldas, agradeció el apoyo que le ofrecieron sus allegados y afirmó transitar el momento con confianza en el sistema judicial y con tranquilidad.

El comunicado completo:

"A Mis Cras. y Cros. Bancarios

Ante una situación tan Dolorosa, Difícil y Desagradable, lamento que se haya producido una difusión no deseada a través de los medios periodísticos, decirles que se trata de una Denuncia Totalmente Infundada!! en virtud de hechos que no han sucedido.

que me he puesto a disposición de la Justicia, a quien le Pedí esclarecer y llegar al fondo de la Verdad Real!!

tengo la Confianza, la Fe y la Tranquilidad, que está situación, pronto se aclarará.

Agradezco todo el Apoyo y Solidaridad que estoy recibiendo de Mis Cras. y Cros. Bancarios!! y en especial de Mí Verdadera Familia!!

SERA JUSTICIA!!

Mario Mateo Matic".