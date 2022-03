IPV: con lo que los sanjuaninos morosos le deben en cuotas podrían hacerse 180 casas

Se sabe que el Instituto Provincial de la Vivienda se basa en un sistema solidario: significa que se nutre de los que pagan para hacer más techos para los que no tienen. Pero muchos sanjuaninos parecen no entender ese concepto tan sencillo. En este marco el IPV empezó a intimar a sus deudores y ya obtuvo interesantes resultados con alrededor de 100 intimados tramitando ponerse al día.

Según la información oficial, entre dos intimaciones que se iniciaron este año, se busca cobrar unos $450 millones de pesos. Cada vivienda del IPV cotiza entre $5 y 6 millones, por lo que si todos los deudores pagaran sus cuentas se podría hacer un barrio de 90 casas. Y este monto es solo la mitad de la deuda que pone al cobro el Instituto, por lo que si todos los morosos se pusieran al día, se podrían construir 180 techos para los demás sanjuaninos que esperan hace años.

El organismo está aplicando desde el jueves una segunda intimación a los morosos de cuotas, desde el jueves pasado, mientras que ya había aplicado una a principios de enero. En este caso son 4.564 personas las intimadas, con una deuda total de $250 millones de pesos, informó Daniela Cangialosi, subdirectora del IPV, este martes en diálogo con radio Estación Claridad.

La funcionaria aseguró que "se ha tenido una buena respuesta porque entre el viernes y el lunes ya se acercó una gran cantidad de gente y todavía los pagos no se efectúan porque demoran 48 horas los bancos en informar al Instituto, pero esperamos tener el mismo nivel de respuesta de la primera intimación que fue muy bueno".

Cangialosi afirmó que en enero hubo similar número de personas intimadas y que en total desde el 10 de enero se recaudaron unos $45,5 millones de unos $200 millones adeudados. "Muchas personas pagaron completa la deuda, otros refinanciaron y nosotros pedimos que se adelante un 20% de la deuda, y algunos otros, el 25% no está al día todavía pero hemos visto una voluntad de pago, al menos pagaron algunas de las cuotas", valoró. Además, dijo que desde que salió la intimación, sirvió como llamado de atención en general, ya que en enero el 80% de los no intimados pagó la boleta cuando lo usual es el 60%.

Cada casa del IPV, según la información que dio la funcionaria, cotiza hoy entre $5 y 6 millones, por lo que se podría hacer un barrio de 40 casas si pagara todo el primer grupo de deudores y de 50 casas con el monto que deben todos los del segundo grupo. Incluso, Cangialosi dijo que podrían ser muchas más porque el IPV puede iniciar casas pagando certificados mensuales.

La subdirectora dijo que están conformes con la respuesta de la gente, "el Instituto ha hecho diferentes medidas a lo largo del tiempo para intimar, por nota, hemos hecho por teléfono, por domicilio, y el convenio con la empresa que maneja la marca Veraz ha dado mucho mejor resultado".

¿Por qué no paga la gente la cuota de su casa?

La funcionaria analizó sobre los deudores que pagaron porque mandaron la base de datos a Veraz, que hizo una evaluación de estas personas en función de su movimiento financiero, del nivel de ingresos que registran, las compras con tarjetas de crédito, "con lo cual en este caso la gente que está intimada, en la mayoría de los casos, no es gente que no pueda pagar la cuota sino gente que por diferentes motivos no lo ha hecho. Se olvidan, hay muchas cuotas que son bajas y la gente dice 'no, después vengo y pago', y gente que piensa que si no paga no pasa nada. Y nosotros queremos mostrar que no es que no pasa nada. De esta manera podemos seguir construyendo viviendas. Y sí está afectando gente que las personas no paguen".

Según los datos oficiales, el 50% de los deudores de estas dos intimaciones tienen cuotas menores a $1.000, "que son cuotas que hoy en día con la inflación han quedado totalmente devaluadas. No pagar cuotas por su vivienda propia no vemos que sea muy complejo, por lo que creemos que se está dejando en un orden de prioridad menor", Hay diferentes montos de deuda, explicó Cangialosi, y se ha intimado a quienes deben más de 3, hay cuotas de hasta $8.000.

Un dato no menor es que de acuerdo a la normativa oficial, no pagar tres cuotas de la casa es causa de revocación de la adjudicación. Y si no responden los deudores a la intimación, se prevé enviar el caso al área de Legales para iniciar esta quita de la casa. "La revocación se hace por diferentes motivos y hemos hecho muchas. En septiembre del año pasado se envió la ejecución de la hipoteca a 15 viviendas que se habían hecho con créditos. Algunos mostraron voluntad de pagar la deuda total y hay mediaciones", contó la funcionaria. Además, informó que este tipo de deuda no prescribe.

"Nuestro plan es poder verificar con Veraz quién tiene realmente ingresos para poder nosotros tomar medidas un poco más duras, sabiendo que según el sistema financiero, pueden pagar sus deudas", concluyó.