Perla Welner, la referente feminista que lucha por una sociedad con igualdad de oportunidades

Si bien el movimiento feminista comenzó a visibilizarse con mayor fuerza desde el “Ni Una Menos”, que nació el 2015, la lucha por la igualdad, visibilización y los derechos de las mujeres tiene vieja data. Con el paso de los años algunos derechos se han ido ganando, pero aún quedan otros por conquistar. En el marco del 8M, Tiempo de San Juan conversó con Perla Welner, quien es referente del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas y una reconocida luchadora por los derechos de las mujeres en la provincia.

“Todo comenzó en 1978. Junto a Lucía Fábregas, Nora Toledo y Alejandra Campo realizamos un proyecto donde analizamos cómo era el trabajo de la mujer en el campo, el trabajo rural”, comienza relatando Perla. En esa época si bien ya se hablaba de los derechos de las mujeres, no era un tema con tanto terreno ganado en la opinión pública como lo es ahora. Incluso las mismas mujeres sanjuaninas que visitaron tanto Perla como el resto de las integrantes del proyecto desconocían, en su mayoría, sus propios derechos. “La mujer tenía un lugar que ocupar, que era en la casa, y el hombre era quien salía a la calle, pero quien estaba en el campo secando frutas, cosechando y trabajando era la mujer. Aun así, cuándo le preguntábamos si trabajaban, ellas decían que no, que ayudaban a sus maridos”, resalta.

Hija de Leiser Welner, quien estuvo en el Campo de Concentración de Auschwitz, Perla se crio en un seno familiar donde el debate por la igualdad era tema cotidiano. En 1974 se casó con el sanjuanino Alberto Agüero y juntos se trasladaron a San Juan. Radicada ya en la provincia, ella continuó con su ideología a flor de piel, y encontró compañeras con quinees compartir esas ideas y luchar en conjunto.

Lo que comenzó como un proyecto decantó en una necesidad de generar espacios para el encuentro y el debate sobre el rol de la mujer en la sociedad sanjuanina.

Entre los recuerdos que tiene sobre lo que era en esa época hablar de los espacios que debían conquistar las mujeres Perla menciona el Encuentro Nacional de Mujeres que realizaron por primera vez en la provincia en 1997, donde formó parte de la comisión organizadora de la décimo segunda edición. “Fue un encuentro muy convocante, que tuvo una reacción negativa e incluso violenta de parte del gobierno que encabezaba Escobar en ese momento”, recuerda. A pesar de las resistencias de parte de un sector de la provincia e incluso del gobierno local, el encuentro pudo llevarse a cabo, tal como estaba programado, con la convocatoria de distintos espacios para el debate.

Perla junto a parte de la Comisión organizadora del XII Encuentro Nacional de Mujeres. (Foto redes sociales)

“Años después pudimos hacer un segundo encuentro de mujeres”, continúa Perla “en el 2013, donde también tuvimos resistencia tanto de parte de la sociedad como de algunos sectores que no estaban de acuerdo con la idea. Lo que no saben es que estos espacios son necesarios porque no hay un grupo de disertantes, sino que todas tenemos voz para poder manifestar lo que pensamos y cómo vivimos”.

No solamente su trabajo estuvo centrado en los Encuentros de Mujeres. Gran parte de su vida está marcada por el tiempo dedicado a la discusión de los derechos de las mujeres y la defensa de los mismos de manera genuina. "Las mujeres con el paso de los años hemos ganado presencia en distintos ámbitos que antes se creían impensados. Cuando era chica jamás hubiera pensado en una presidenta mujer en Argentina, por ejemplo, pero aun falta, no está todo ganado", comenta.

Hoy, con 73 años, siendo una de las principales referentes de la lucha feminista por su trayectoria y su actividad permanente, la integrante del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas reconoce que recordar el pasado es muy importante, no solo para conocer los derechos adquiridos, sino para entender todo lo que se puso en juego cuando se ganaron. Ella se considera una heredera de las primeras feministas, debido a que sus principales banderas de batalla son el rol de la mujer como un ser social y político y la inserción laboral genuina, entre otros, en línea con lo que se debatía en lo que se denomina la "primera ola feminista".

Perla en la Marcha Ni Una Menos. San Juan 2017 (Foto redes sociales)

Consultada sobre el futuro del feminismo, Perla reconoce que sigue apostando por el cambio. “Los cambios sociales son para siempre, pero son graduales, por eso no hay que bajar los brazos y seguir luchando, visibilizando. Creo que va a llegar el momento, en el futuro, donde se podrá lograr la igualdad, pero aun falta”, remarcó.