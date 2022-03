Polémica con El Leoncito: desde el EPRE aseguran que la línea eléctrica no afecta el paisaje

"No afecta el paisaje porque se construye una línea del lado oeste de la Ruta, y despejamos el paisaje para el lado cordillerano. Son 25 km aproximadamente, una línea similar a la que está entre Ischigualasto y Valle Fértil y la estación transformadora es en un predio de 40 metro por 40 metros que se ubica a unos 200 metros de la ruta y la intersección con el camino de acceso a los observatorios", informaron este lunes desde el EPRE, respecto de la obra del tendido eléctrico para el complejo El Leoncito que desató fuertes críticas de la entidad que defiende el patrimonio provincial ACCODEPAS.

El presidente del EPRE, Oscar Trad, en diálogo con Radio Colón, expresó que esta obra de tendido no afecta el paisaje del llamado "Barreal Blanco" y que además la estación transformadora que conlleva "es un edificio cerrado no se ve nada, está camuflado no hay equipos a la vista, es una construcción adaptada a la zona".