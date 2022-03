Polémica por la construcción de una línea eléctrica en la Pampa El Leoncito

ACCODEPAS, la asociación que defiende el patrimonio de San Juan, se declaró en contra de la construcción de una línea eléctrica y la Estación Transformadora El Leoncito en Barreal.

"Hay otros tipos de métodos para aplicar y hacer en estos lugares de un valor patrimonial inmenso, mas este que esta próximo a ser declarado patrimonio de la UNESCO. No estamos en contra del progreso para poner en funcionamiento cosas que se necesitan sino por el tipo de construcción que se piensa utilizar", dijo este lunes el presidente de la institución, Jorge Cocinero.

En las redes, ACCODEPAS salió este fin de semana a plantear el cuestionamiento: "PAMPA EL LEONCITO ATROPELLADA POR CONSTRUCCIONES, El próximo martes 29/03/22 el EPRE llama a una audiencia pública ambiental en Barreal para la construcción de una Línea eléctrica y la Estación Transformadora El Leoncito. Desde ACCODEPAS manifestamos nuestra oposición a la realización de cualquier construcción en La PAMPA EL LEONCITO y más aún en el acceso mismo al sitio, alterando el paisaje natural de una reserva protegida. La UNESCO está por asignarle el valor de Reserva Natural, por lo que solicitamos que la ejecución de la estación transformadora se realice en cualquier lugar que no altere las condiciones ambientales del sitio. Es obligación del Estado preservar las condiciones de flora, fauna y paisaje Natural para que siga siendo distinguido por todas las generaciones venideras", dice el comunicado.

Cocinero analizó, en diálogo con Estación Claridad que "hay dos opciones. Si dejamos el lugar, hay métodos para que esto no aparezca a la vista de algo que es bellísimo, se hace soterrado porque no estamos hablando de la esquina de casa, es un paisaje considerado a nivel mundial que tenemos que preservar. Y si no, buscar otro terreno". El referente apuntó que sabe que el costo del soterramiento es mucho mayor que la obra tradicional "pero creo que la Pampa El Leoncito lo amerita. Imaginese un aparato con transformadores a la entrada de ese lugar".

También se quejó de que no fueron llamados para ninguna consulta. Y también cuestionó el lugar donde se hará la audiencia pública para que organizaciones, vecinos y cualquier persona o entidad afectada presente sus planteos. "Son dos cosas, una es la compra del terreno que lo ha hecho anticipadamente el EPRE antes de que se pronuncie la audiencia. Eso nos trae una reflexión sobre cómo se compra algo antes de producirse el hecho. Y el otro es por qué se hace esta audiencia en un lugar a 30 km de Barreal en una zona donde están los observatorios astronómicos. Me parece que si vamos a hacer una audiencia para que no vaya gente, es el lugar indicado. Si no, se tendría que haber hecho en Barreal para que la gente se exprese el pueblo porque para eso son las audiencias".

ACCODEPAS, dijo Cocinero, va a presentar formalmente sus objeciones y propuesta en el marco de la audiencia. A la par, le apuntó al secretario de Ambiente, Francisco Guevara, lamentó que no hayan podido ser recibidos por el funcionario, pese a que pidieron tres veces audiencia, aseguró.

Concluyó: "tengo contacto con pobladores del lugar y locadores turísticos y hay una gran indignación, lo sienten como un gran atropello".