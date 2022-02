De la práctica a la enseñanza, la revancha del chef sanjuanino Mauricio Tereszko

Varios son los sanjuaninos que conocen o al menos han escuchado una vez sobre Mauricio Tereszko, profesional de la gastronomía en San Juan que supo tener un local sobre Av. Libertador, participación en una gran cantidad de congresos e incluso un programa de televisión, donde su pasión por la cocina se podía ver reflejada. Hoy está del otro lado, formando a futuros chef y cocineros, con el objetivo de transmitir sus conocimientos y su pasión.

Luego de tener que cerrar su local en abril del 2020 por la pandemia por coronavirus, Mauricio encontró revancha en la academia a la cual le destina todo su tiempo y dedicación. “La idea era no solo poder enseñar y capacitar, sino acompañar a los alumnos, brindando una vuelta de rosca impulsando la cocina regional”, comenta.

En la casa que supo ser de su madre Mauricio levantó la Academia de cocina “Grand Chef”. En realidad, los inicios de la misma fueron por el 2010 y estuvo activa durante tres años. Tiempo después Tereszko retomó su sueño. “Es mi plan de retiro”, comenta, mientras recorre las islas ubicadas frente a una pared cargada de frascos con especias, legumbres y un sinfín de ingredientes.

“Decidí retomar la academia de forma definitiva. Quería abrir un centro de capacitación súper integral de preparación específica para que la gente salga bien preparada, con lo más cercano a la realidad. La idea es brindar herramientas y enseñar que nada da lo mismo”, resalta el profesional. De esta manera, dio origen a una propuesta educativa para aquellas personas que disfrutan de cocinar, del contacto con las ollas y las hornallas, amantes de los sabores.

Las propuestas de aprendizaje son más que amplias y variadas para todos los niveles y cuentan con aval nacional de la Asociación Gastronómica Argentina y a nivel internacional por la Wordchef. Pero, más allá de eso, para Mauricio lo importante es que quienes vayan no solo obtengan los conocimientos brindados, sino que puedan explotar al máximo el amor por la gastronomía, el mismo amor que él siente. “La gente tiene la necesidad de aprender, les gusta nuestra forma y metodología de trabajo, ya que, al ser un solo día, es más fácil para poder acomodarse con los horarios”. Las opciones no solo se encierran en aprender a cocinar, sino que hay otras por fuera de las hornallas, como Sommelier Profesional y Especialista en catering y organización de eventos.

El objetivo de Grand Chef es poder mantenerse siempre a la vanguardia en sabores y tecnología, por lo todos los años se revisan los planes de estudios, para que sus estudiantes no estén desactualizados y puedan luego desarrollar sus conocimientos no solo en la provincia, sino fuera de ella.

Mauricio no se ve haciendo otra cosa que impartiendo sus conocimientos. Resalta que le gustaría que la academia mantenga el espíritu que tiene en el presente, donde cada año se suman más personas a la familia de Grand Chef. “En el futuro me imagino exactamente igual que ahora, no quiero que cambie la dinámica ni la relación con los alumnos. A la academia me la imagino igual que como la estoy llevando ahora, es mi lugar en el mundo”, finaliza.