Histórico: el Poder Judicial tomó posesión del terreno donde harán los nuevos tribunales

Algunos sanjuaninos quizá no sepan que en el predio ubicado enfrente del híper, en los terrenos "Graffigna" donde se yergue la antena de Radio Colón, se construirá la Ciudad Judicial. Este jueves se dio un paso histórico con la toma de posesión del terreno por parte del Poder Judicial, que es el puntapié inicial para la obra que consiste en un nuevo megaedificio que albergará los tribunales sanjuaninos en unos años.

El acto fue dispuesto por la jueza Adriana Tettamanti (titular del juzgado Contencioso Administrativo) en el marco de la "expropiación de urgencia", para lo cual estuvieron presentes el fiscal de Estado, Jorge Alvo, y tres de los cinco ministros de la Corte Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria y Marcelo Lima. Todos recorrieron el predio y dejaron la posesión completa. El proceso continúa según dicta la ley de expropiaciones.

"El Poder Judicial nunca tuvo la propiedad de su sede por eso esto es una circunstancia histórica la de tomar este terreno", resaltó el presidente de la Corte local, Olivares Yapur.

"Cuando esté este terreno en condiciones jurídicas a nombre del Poder Judicial y teniendo el proceso ejecutivo de la obra está prácticamente terminada, ahora a partir de la toma de posesión, el estudio de arquitectura que ganó la licitación va a poder iniciar los estudios de suelo que son absolutamente necesarios para ratificar las fundaciones que va a tener la Ciudad Judicial", agregó Olivares Yapur.

Por su parte, el fiscal de Estado Alvo explicó que "a partir de hoy que es la toma de posesión del terreno se procede a activar las notificaciones a los propietarios que son numerosos, ya que esto estaba a nombre de un condominio que están casi todos fallecidos de manera que hay que recurrir a los sucesorios de cada uno de ellos. Ya tenemos los informes de dominio del Registro de la Propiedad y una vez que ya contamos con todo eso comenzaremos a notificar a los propietarios, incluso hoy vamos a notificar a varios poseedores que se encuentran en el terreno. Cuando estén individualizados corremos traslado de la demanda a ellos y formularán la defensa que les corresponda".

La tasación oficial asciende de $528,400.000 desembolsados por el predio, en el marco de la expropiación, tras ser declarado el año pasado de utilidad pública mediante una ley de la Cámara de Diputados provincial. Se pagaron con fondos del Poder Judicial mientras que hay un fideicomiso especial destinado a la fase de construcción.

La Ciudad Judicial se compone de tres módulos en el terreno de 9 hectáreas, totalizando unos 80.000 m2 cubiertos, más grande que el Centro Cívico. Cada módulo tendrá un destino específico, uno para juzgados civiles, de familia y laborales; otro para la parte administrativa y otro para el fuero penal.

La construcción deberá licitarse y Olivares Yapur dijo que no hay fecha pero que la expectativa es que se dé este mismo año, una vez que se termine esta expropiación y se inscriba el terreno a nombre del Poder Judicial. Así, en un mediano plazo que quizá sea después del 2025, se podrán mudar los tribunales que hoy funcionan en varios edificios, mayormente en el 25 de Mayo.

Caballos y antena

En el enorme predio, delimitado por las calles Scalabrini Ortíz, Sargento Cabral, Colón y San Lorenzo, se conservará el famoso chalet Graffigna que es patrimonio cultural provincial. No así la legendaria antena de Radio Colón. Además, en el lugar hay unas casas de material mixto, tipo ranchos, con varios corrales con caballos, movilidades y carretelas, cuyos habitantes no se conoce si son o no ocupantes ilegales y que ahora deberán irse del terreno expropiado.

"Tenemos que notificarlos a ellos porque no sabemos si son intrusos, hace cuántos están poseyendo este terreno y una vez que se los notifica ellos deberán defenderse como cualquiera", dijo Alvo respecto de los dueños de los caballos. Respecto de la antena, indicó que "no sabemos quién es el propietario, no existe propietario, por lo tanto no sé quién se presentará a fines de que se haga el trámite y nos diga dónde llevamos la antena. La idea es desarmarla y reubicarla en el lugar que ellos estimen".