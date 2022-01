San Juan libre de dengue, pero con el mosquito transmisor en casi todos los departamentos

San Juan tiene buenas noticias en cuanto al dengue en este primer mes del 2022. Es que a punto de terminar enero no se han registrados casos de esta enfermedad en la provincia, pero sí está demostrado que el mosquito Aedes Aegypti, transmisor se encuentra en casi todos los departamentos.

Quien dio detalles al respecto de la situación actual a Tiempo de San Juan fue Liliana Salvá, jefa del Programa de Vectores del Ministerio de Salud. En esa área monitorean el mosquito vector que causa la enfermedad del dengue y afortunadamente en lo que va de la temporada "no han registrado el virus en la provincia".

"Está demostrado que este mosquito ya se encuentra en casi todos los departamentos de la provincia, hay muy pocos lugares donde no tenemos registro, Calingasta por ejemplo o Iglesia. Esto implica que hay más riesgo de tener más casos de dengue autóctonos, siempre y cuando el virus ingrese a la provincia", dijo Salvá.

Además la funcionaria agregó que "todavía en esta temporada no tenemos el virus en la provincia, por lo menos registrado. Esto ocurrirá cuando ingrese una persona que venga infectada de lugares donde exista circulación viral de dengue que son las zonas tropicales; en el caso de Argentina principalmente el norte, como Misiones. Al tener el vector acá, estos mosquitos se pueden infectar y producir un brote en San Juan, ese es el riesgo."

En San Juan a fines de enero y el mes de febrero, transita la temporada más húmeda porque comienzan a existir lluvias con más frecuencia.

Salvá también explicó que en el 2021 no se detectó ningún caso de dengue en San Juan y esto fue posible a que no hubo viajes por la pandemia. "Teníamos el mosquito y hemos tratado de monitorearlo porque estaba disperso en distintos departamentos, pero al no viajar por la pandemia las posibilidades de que ingresara el virus fueron nulas. Este año va a ser diferente porque sí vamos a vacacionar. Si a eso le sumamos que es época de lluvias, van a aumentar las poblaciones de mosquitos por la misma humedad y vamos a estar atentos a la aparición de alguna persona con esta enfermedad", explicó la profesional.

Las lluvias de esta semana provocaron inundaciones en varios puntos.

CÓMO ES EL MONITOREO DEL DENGUE

Según explicó Salvá, se colocan especies de criaderos de mosquitos artificiales que son armados y controlados por esta área del Ministerio de Salud. Son ubicados en algunos barrios del Gran San Juan, también de Caucete, Valle Fértil y en Sarmiento; se dejan en una casa y se retiran todas las semanas. Una vez que este criadero es retirado se cuentan la cantidad de huevos del mosquito que hay.

"Por ejemplo tenemos casos de 0 huevos como tenemos casos de 10, 20 o 40. Eso se va registrando hasta que termine la temporada y es muy prematuro hablar de números para comparar con la anterior", dijo Salvá.

Las temporadas de dengue empiezan en septiembre y se extiende hasta mayo.

Valle Fértil, donde se registraron los primeros mosquitos transmisor del dengue.

"El mosquito vector del virus dengue empezó en Valle Fértil allá por el 2015; en el año 2017 ya se detectaron algunos en el Gran San Juan y ahora lo tenemos evidenciado en casi todos los departamentos. El mosquito muta con el fin de adaptarse para vivir en otras regiones", explicó la doctora.

CÓMO COMBATIR EL DENGUE

La funcionaria explicó que no es recomendable un avión fumigador, si no que se debe eliminar el criadero de cara hogar. "Un avión que pase echando insecticida por el aire, ese insecticida quedará depositado en diferentes lugares y no solo va a matar al mosquito, va a matar cualquier insecto que no tiene nada que ver, estamos haciendo un daño ecológico que no hay que hacerlo, no es efectivo, no está bien", agregó Salvá.

Además destacó que el Aedes Aegypti es intradomiciliario. "No sirve la fumigación de la casa, debe eliminar el criadero. La fumigación o insecticida mata al mosquito en vuelo pero no mata ni huevos, ni queda un efecto residual", explicó.