Polo Díaz, el ‘cazador’ de aves que la rompe en las redes

Él se define como “un entusiasta de la fotografía”, pero en las redes el ‘Polo’ Díaz –así lo conoce la mitad de San Juan + 1- causa sensación con fotografías en las que las grandes protagonistas son las aves.

Lleva 20 años ligado a una cámara, pero solo un puñado enamoradísimo de los encantos que la naturaleza regala a diario. Empezó como una curiosidad, para darle lugar a ese gusanillo que le generaba ver los documentales de National Geographic. Ahora se ha convertido en una filosofía de vida, que tiene como principal fin promover la preservación de las especies en un mundo cada vez más afectado por la actividad del hombre.

No es su principal trabajo. Es, después de la familia, su fuente felicidad, el pasaporte a conexiones que, por momentos, le cuesta explicar.

Una Tijereta reposa en un rincón de Santa Lucía

“Arranqué con una pequeña cámara Kodak C300, que me autoregalé, y era el tipo más feliz del mundo. Pero creo que el amor se hizo más fuerte cuando aparecen las redes sociales y uno puede comenzar a compartir fotos de viajes, de cumples, de momentos lindos. Cuelgas una foto en un muro y lo ve gente que ni conoces. De todos modos, no me considero un fotógrafo, si un aprendiz dado que día a día uno se adentra en esta relación de amor con la fotografía”, comentó el carismático Polo.

Para Díaz, el primer sanjuanino en formar parte de la Asociación Argentina de Fotógrafos de Naturaleza (AFONA), uno de los grandes secretos de su pasión es ser observador: “La fotografía nos impulsa a menudo a descubrir nuevas cosas y a fijarnos en los pequeños detalles, la luz y las sombras, los colores, las texturas de las cosas. Detalles que otra gente no aprecia”.

Un Pirincho disfruta del sol

“Además, si hay algo interesante que fotografiar estamos dispuestos a aceptar la incomodidad que podría suponer levantarse antes de que amanezca durante las vacaciones. No es que sea la manera más cómoda de empezar el día, pero conseguir una buena foto de la salida del sol normalmente hace que todo valga la pena. Buscando un término apropiado seria ser un entusiasta de la fotografía”, añadió Hipólito, así nos lo filtró el DNI.

Acto seguido, en una charla en la que sea hizo imposible no dimensionar el entusiasmo que desprende su voz y el brillo de sus ojos, Polo volvió a meterse en el camino del gran objetivo personal que canaliza a través de la cámara: “Tengo el compromiso de intentar de ser útil y transmitir a través de la fotografía realidades que nos afectan. Hoy por hoy la naturaleza es las más atacada por incendio de campos y bosques; calentamiento global; falta de ley de humedales; respeto la biodiversidad, la fauna y la flora”.

Un Hornero Copetudo, protagonista en un paisaje del Médano de Oro

La fotografía de naturaleza es transmitir sentimientos. A través de los paisajes, de la vida silvestre, lograr trascender

“Éste es el bendito planeta que vamos a dejar de herencia a nuestros nietos. No hace falta ir al campo para cuidar esto. Solo debemos redescubrir que encima nuestro, a tan solo 2 metros sobre nuestras cabezas, hay un mundo de bellos sonidos y colores. Cuánto hace que no vas y te sientas en una placita, haces silencio y miras el comportamiento de pequeñas aves. Escuchas el canto del hornero, del benteveo (que está en peligro de extinción). Todo esto despertó en mi ese niño interior que se animó a volver a soñar”, añadió.

El 'Polo' Díaz, listo para disfrutar de su pasión Así se encara una jornada de ‘caza’ Si bien hace mucho tiempo que Polo se inició en esta actividad, “la preparación se hace cada vez con mayor entusiasmo y comienza con varios días anteriores”. Tips “Se requiere de cuestiones humanas que debemos sacarlas como curiosidad, paciencia, capacidad de asombro y sensibilidad. Todo esto en una salida se potencia. Además, agregar vista y oídos, que es importante cuando uno va descubriendo nuevas sensaciones. “Uno debe tener en cuenta que hay mayor actividad de la aves en la mañana bien temprano y en el atardecer”. “Yo a veces salgo acompañado por mi esposa y otras en solitario”. “Hay que decidir un lugar donde se va a realizar las salida. Mis primeras salidas fueron a la Plaza Evita, en Concepción, y al Parque de Mayo con una camarita pequeña en el bolsillo. Se largaba el riesgo por aspersión y se llenaba la zona con benteveos (pitojuan) y horneros que cantaban alegremente”. “Si vas a salir al campo es bueno averiguar el estado del tiempo de ese día. Preparar ropa y zapatillas poco llamativas (colores verdes o marrones), cómodas”. “Preparar bolso o mochila para llevar cámara (el body o cuerpo de la mía es marca Canon 60D), que ya tienen 10 años, objetivo o lente (marca Sigma 150 mm 600mm, tiene un muy buen alcance). Yo uso un mono pié de origen italiano que ayuda a soportar el equipo, que pesa en 6 a 8 kg. Y también llevo baterías extras, binocular con zoom 10x25 (que siempre es bueno cuando se hace observación), brújula, linterna liviana (si es posible de largo alcance), termo pequeño con bebida caliente, fruta, botella con agua, un teléfono móvil con ‘Guía de Campo Digital de Aves Argentinas’, que ayuda a identificar con mayor precisión el ave y sus costumbres. Muchas veces el macho tiene diferentes colores que la hembra o algún juvenil que está dando vuelta por la zona “Hay que siempre avisar y destacar que esta actividad se convierte en adictiva”. “Los que estamos ligado a la fotografía siempre decimos que la mejor foto es la próxima que vas a sacar. Muchas veces en una salida volvemos con 150 a 300 fotos en la memoria y de las cuales solo 1 sirve. Hay que saber que lo que suma es que llegas a casa con tu cuerpo lleno de oxígeno y renovado. Feliz de haber tenido un gran encuentro con la naturaleza”. “Las aves no son simple de fotografiar, se mueven mucho, no colaboran, no puedes decirle quedate quieta. “Siempre hay que ubicarse con el sol a tu espalda. La mayoría de las aves son gregarias y tienen su zona. Si prestas atención vas a ver que muchas aves siempre utilizan la misma rama para ‘apercharse’ y hasta los mismos horarios. Generalmente, son árboles con ramas semisecas.

Las maravillas fotográficas de este sanjuanino se pueden disfrutar en Facebook (Polo Díaz) e Instagram (_polindiaz_)

La experiencia en AFONA

Hablar de AFONA para Polo es como hablar de su lugar en el mundo: “Es una comunidad fantástica creada en el 2019 y que persigue promover el desarrollo de la fotografía de naturaleza. Fomentar la protección de la naturaleza y los valores naturales de cada región, utilizando la fotografía como herramienta para la confección y publicación de material de divulgación”.

Un Cardenal Común se refresca en un arroyo puntano

“Se busca velar para que la actividad realizada por los fotógrafos de la naturaleza, sean o no miembros de la asociación, se lleve a cabo cuidando normas éticas de respeto a los seres vivos y sus respectivos hábitats naturales. También concientizar sobre temas de conservación de los ambientes naturales y sus poblaciones. Colaborar con entidades científicas aportando datos de interés que hayan podido obtenerse a través de la fotografía de naturaleza. Puedo intercambiar opinión y adquirir conocimientos de grandes fotógrafos, biólogos, naturistas, observadores de aves, guardaparques, investigadores. Tengo la suerte de participar de sus livings, que se hacen por zoom, y escuchar charlas de los que más saben del tema”, completó con la misma felicidades, un poco más transitada, aquel que Polo que agarró su primera cámara dos décadas atrás.