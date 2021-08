Uno por uno, los gremios a los que el IPV les hará casas

El Gobierno de San Juan acaba de firmar con más de una veintena de gremios una carta de intención donde se acuerda la construcción de casas para diferentes sindicatos provinciales, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

“Es para los afiliados de los sindicatos, los sindicatos que tengan terreno, algunos ya lo tienen y se los han vendido a sus afiliados. Estas personas tendrán su casa del IPV que luego le pagarán al organismo estatal. Lo bueno es que no entran a un sorteo, porque teniendo el terreno el IPV hace las casas”, detalló este jueves el titular de la CGT, Eduardo Cabello en radio AM 1020.

Los gremios cuyos afiliados se beneficiarán con barrios son: UOCRA, Luz y Fuerza, Estaciones de Servicio, Gráficos, Panaderos, Telefónicos, Del Vestido, Textil, Empleados de Farmacia, UOM, Gastronómicos, Casinos, UTA, SUTERYH, de la Televisión, Bancarios, SMATA, UPCN, AOMA, SACRA, ATSA, Plásticos y SIPETAX , según el listado de la CGT.

La operatoria, que ya se ha aplicado otras veces en San Juan, implica que cada gremio informe de su padrón de aspirantes a tener una casa al IPV y el organismo estatal corrobora que cumplan con los requisitos de los que integran el padrón para habilitarlos luego como adjudicatarios.

“No todos los gremios tienen el terreno ya comprado, la idea del Gobernador es seguir ampliando el cupo a otros sindicatos. Hay algunos que no tienen gran cantidad de afiliados y no por eso no son sindicatos, entonces se pueden unir entre dos o tres y hacer un proyecto para poder acceder a esta operatoria”, dijo Cabello. Agregó que esperan que este plan pueda empezar a concretarse a fines de este año.

Por su parte, según comentó el titular del IPV, Marcelo Yornet, en diálogo con Estación Claridad, "con este acuerdo, los asociados de cada uno de los gremios tendrán una oportunidad que nunca antes han tenido. Además de ser una ayuda, el convenio provoca una baja en el padrón del Instituto, lo que le da oportunidad a otras personas".

La construcción de estas viviendas, cuya cantidad total aún no se define. además de la solución habitacional para los que llevan muchos años esperando el techo propio implica una importante toma de mano de obra, destacaron desde la CGT. “En esas obras trabajan solo sanjuaninos, la idea es también recuperar a la mano de obra especializada que ingresó a los planes sociales y que se fueron en el parate que hubo por la pandemia”.