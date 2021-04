¿Para qué sirve y cuánto cuesta el chip para perros potencialmente peligrosos que exigen en San Juan?

Con el objetivo de regular la tenencia de perros potencialmente peligrosos, en San Juan entró en vigencia la Ley Lara, que fue aprobada por la Cámara de Diputados de San Juan en diciembre del 2020. Parte de esta ley, indica que dueños de estos perros deben colocarle un chip inyectable subcutáneo en alguna de las veterinarias avaladas por el Colegio de Veterinarios de San Juan. Pero, ¿cuánto cuestan? ¿Cuál es realmente su utilidad y las consecuencias de no hacerlo? Además de esto, deben tener certificado de buena salud, vacuna antirrábica y un seguro: todos los detalles.

El chip es más pequeño que un grano de arroz y su aplicación es instantánea a través de una inyección. El procedimiento no tiene postoperatorio ni efectos secundarios. Luego de aplicado, con un scanner, se puede ver el nombre del dueño y el animal y esta información queda asentada en un registro en la Secretaría de Medio Ambiente. El precio de colocación, acordado en el Colegio de Veterinarios, es de 3000 pesos, que incluye la consulta, el precio del chip, y la colocación.

Al colocar el chip se entrega un certificado. Además, el dueño debe contar con dos certificados más: el de buena salud del animal y el de la vacuna antirrábica. La colocación de la vacuna antirrábica se hace en todas las veterinarias de San Juan y cuesta alrededor de 600 pesos.

Algunas de las veterinarias que realizan la colocación del chip son Vet365, Veterinaria Urbana, Veterinaria San Antonio. Veterinaria La Victoria, entre otras.

El objetivo de esto es que haya un dueño que se responsabilice de tener un perro “potencialmente peligroso”. Si el animal ocasiona problemas, el dueño puede ser denunciado ante la Secretaría de Medio Ambiente y "si no está registrado las multas alcanzan los 60 mil pesos", señalaron en comunicación con Tiempo de San Juan desde Veterinaria Urbana. .

Alejandra Cano, coordinadora del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía dijo a este diario que incluso "puede ser denunciado por un ciudadano que observó que el perro no está siendo criado de forma responsable". Además, "cualquier policía, no solo la ecológica, puede pedir documentación del animal y de no tenerlo en regla, se labra la infracción", agregó Cano.

La Ley Lara establece el control, registro y protección de perros potencialmente peligrosos, para garantizar la preservación de la vida y la integridad física de personas y animales; y los derechos y obligaciones de los propietarios, tenedores o guardadores responsables y de los criaderos de perros potencialmente peligrosos que tengan su residencia habitual en la Provincia de San Juan.

Los perros potencialmente peligrosos son identificados así por su tamaño físico, contextura muscular y mandibular. La ley incluye 17 razas y sus respectivas cruzas.