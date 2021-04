Achango, el ícono iglesiano que tiene la capilla con más secretos de San Juan

El camino de tierra por el que hay que desviarse de la Ruta 149 no anticipa la joya arquitectónica que aloja uno de los pueblos más emblemáticos de San Juan. Es Achango, ubicado en Iglesia. El paraje tiene muchas particularidades: la capilla más antigua de la provincia, un solo poblador que cuida la parroquia y la virgen Del Carmen que trajo su familia desde Chile, una cámara secreta y llaves en sus extensas arboledas.

Fue construida por los jesuitas en 1655 y reconstruida en 1787. La parroquia es humilde, guarda una mística especial. Allí dentro descansan los restos de los tatarabuelos de Abel Montesino, el único poblador del pueblo. Fueron los antepasados de Abel quienes trajeron desde Chile la imagen de la virgen del Carmen. La imagen es original de Perú, tiene pelo natural y una corona de plata.

Dos puertas de madera resguardan el interior de la capilla de Achango. La habitación misteriosa está abajo del campanil. Es una cámara secreta.

"No sé qué pensar. No sé que habrá. Pienso que como los jesuitas eran muy sabios resguardaron libros ahí dentro, pero no sé si se conserven".