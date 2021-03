El nuevo medio de transporte ecológico que cada vez más sanjuaninos eligen, ¿por qué?

Tienen un aspecto moderno, se pueden plegar y guardar en cualquier lugar y lo más importante: no consumen combustible, sólo se cargan como si de un teléfono celular se tratara. El monopatín eléctrico o "scooter" es la nueva tendencia ecológica que llegó a San Juan y al poco tiempo ya está pisando fuerte. Hoy, es común ver hombres y mujeres paseando por la ciudad sobre este medio de transporte, ¿por qué cada vez más sanjuaninos lo eligen?

En un local de productos electrónicos ubicado en Peatonal Rivadavia y Tucumán, se lucen entre sus productos, algunos scooter. Uno de los empleados dijo a Tiempo de San Juan que le consultan mucho y lo que más llama la atención al cliente, es poderlo enchufar a una fuente común de 220 y con esa carga, alcanzan 25 kilómetros de autonomía. Esto, sumado a la facilidad de guardarlo, presenta una gran ventaja en distancias cortas. Un poco más al norte por la misma Tucumán, a mitad de cuadra, hay otro negocio de venta de productos varios y un empleado allí coincidió de su utilidad para moverse en la ciudad y que por esta misma razón es que Monitores Urbanos y fuerzas de seguridad en San Juan los usan en la ciudad. Un cliente que escuchaba la conversación, agregó que en cuanto tenga el dinero se comprará uno porque estaba "harto de buscar estacionamiento en el centro".

Respecto a la energía "limpia" que utiliza, desde un negocio de electrónica en San Luis antes de llegar a Jujuy, aseguraron que muchos sanjuaninos van interesados en esto. Antes de optar por un vehículo a nafta, prefieren optar por este que es más lento, pero ecológico.

En cuanto al precio, también presenta una ventaja con otros medios de transporte. En los 5 locales consultados, el más barato salía 40 mil pesos, mientras que el más caro 110 mil pesos. Además, no se debe pagar patente, ni seguro. Esto, sumado a que no queda claro como es el servicio de postventa de estos monopatines (repuestos, etcétera), según dijeron desde Lucero Motos, es la razón por la que no ofrecen estos productos. Sin embargo, desde este comercio de calle Córdoba, reconocieron la practicidad de este medio de transporte y aseguraron que cuando estos factores queden clarificados, comenzarán a ofrecerlo ya que muchos sanjuaninos se acercan a preguntar por uno.

Además, vienen con luz, medidor de velocidad, velocidad crucero, bocina, pantalla led, entre otros accesorios. Se maneja con casco y alcanza una velocidad de 25 km/h. Cuando a todos los comerciantes consultados se les preguntó si tendrían uno, todos respondieron que “sin duda”.