Se viene un evento para todos los "geek" de San Juan

La cultura geek se trata de una “elite cultural” de personas cuyos intereses rondan temas como videojuegos, animación, cómics, tecnología, informática, entre otras temáticas. En San Juan, esta cultura está cada vez más presente. Por esto, para darles un evento que los identifique y divierta, desde el Ministerio de Cultura y Turismo organizaron “Noches Geek” en el Centro Cultural Conte Grand.

La propuesta es amplia y abarca videojuegos, juegos de mesa, cartas Magic, y hasta Jenga. Además, habrá una mini feria donde se venderá merchandising de series, anime, videojuegos para todos los gustos.

“La cultura geek tiene que ver con esta afición por alguna temática de entretenimiento, algunos le gustan los videojuegos, otros las películas, etc. Hoy por hoy, geeks somos todos. El consumo en la actualidad es masivo. Este evento que organizamos es para divertirse, participar y charlar entre jugadores, comprar artículos favoritos”, dijo Sebastián Diéguez, Ingeniero en Software.

El evento es totalmente gratuito y se realizará este jueves de 18 a 22 en el Conte Grand ubicado sobre San Luis y Las Heras. Cabe destacar, que cada sector de participación estará resguardado con todo el protocolo sanitario.

El cronograma de los juegos

Torneos de Jenga

El popular juego de mesa se hace presente en la forma de pequeños torneos que se llevarán a cabo en un sector público del Conte. Los interesados en participar deberán registrarse previamente a través de este link.

Juegos de mesa

Habrá 4 mesas con diversos juegos: Catan, Le Havre, Kanagawa, Adrenalina, Betrayal At House On The Hill y Dice Masters. Inscripciones por acá (mínimo 18 años)

Torneo exhibición Magic: The Gathering

El juego de cartas coleccionables que inició toda la tendencia se hace presente con un torneo “Formato Modern”, además los comentaristas mostrarán las estrategias más agresivas para ganar el premio final de la “Copa Pirulo MTG”. Formulario para inscribirse (mínimo 13 años)

Torneo de Galaga

El juego que ya está festejando sus 40 años se hace presente en las Noches Geek en forma de un torneo en el que sus participantes revivirán la época plateada de los juegos de arcade. Para inscribirse al torneo ingresar al link (mínimo 14 años)