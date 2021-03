¿Te vacunarías? una encuesta revela el cambio de parecer de los sanjuaninos

Con el horizonte de una vacunación contra la COVID-19 para el resto de la población considerada no esencial en 2021, los sanjuaninos todavía tiene sus dudas si administrarse o no el antígeno.

Teniendo en cuenta que ninguna vacuna es obligatoria en Argentina, las autoridades esperan que la responsabilidad de los ciudadanos ayude a solucionar la mayor crisis sanitaria de este siglo. Según una encuesta realizada por Tiempo de San Juan, donde votaron 6271 personas, el porcentaje de población local que no cambió su posición y se vacunaría inmediatamente es del 46%. En tanto que el 29% sigue sosteniendo que no lo haría como hace un mes atrás.

Así mismo dos datos llaman la atención con respecto a los que cambiaron de padecer en los últimos 30 días. El 22% sostuvo que antes pensaba en no vacunarse y que en este último tiempo ha alternado por un si. Y un 3% dice que antes pensaba en vacunarse y que ahora no lo harían.