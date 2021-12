La confesión de Darío Barassi que hizo transpirar a Mirtha Legrand en vivo

Con el regreso de Mirtha Legrand a su programa, también lo hicieron los invitados más queridos por el público. Este fue el caso del sanjuanino Darío Barassi, conductor consagrado al frente de "100 Argentinos Dicen".

Fue en una entrevista punzante de la diva de la televisión y su nieta Juanita Viale, que Barassi terminó confesando cómo hacía para calmar los nervios y el estrés laboral.

Y acá estoy, con 148 kilos y gotitas cannábicas.

Mirtha Legrand no se quedó conforme con esa explicación y le preguntó: "¿Te hacen bien?".

A lo que el sanjuanino confesó que tuvo que hacerlo este año porque "estaba un poco desbordado". El conductor de "100 Argentinos Dicen", también reconoció que solo duerme 4 horas por noche porque se levanta a las 3 de la mañana para poder jugar con su hija.

"Duermo cuatro horas porque a las tres de la mañana mi hija se despierta y me dice que quiere jugar conmigo. A veces hago el esfuerzo, me despierto un rato y le leo un cuento", relató Darío Barassi, al tiempo que reconoció que siente culpa por tener que trabajar tanto y no poder pasar más tiempo con su familia.

"Estaba como culposo por trabajar mucho y no estar con ella. Me sentía ausente en varios lugares. Necesité organizarme, frenar una semana", dijo el sanjuanino.