Las imágenes y los datos sorprendentes de la ‘monstruosa’ antena de Radio Colón

Esta semana, el Gobierno provincial anunció un importante cambio con el histórico megaproyecto de la Ciudad Judicial: no se construirá en el predio de la ex Cavic como estaba previsto, sino que se realizará en un predio frente al híper, en Capital. El cambio de planes requerirá de una compleja logística, que incluye una trascendental expropiación y la limpieza del terreno donde está la histórica antena de Radio Colón.

La antena, que está muy próxima a cumplir los 80 años de existencia, forma parte del paisaje y de la identidad de los sanjuaninos y entre sus oxidados hierros esconde una rica historia y números descomunales, que muy pocos conocen.

La antena de LV1 en el año 1942.

Su historia

Si en el año en que vivimos San Juan no se caracteriza por ser una ciudad de construcciones altas, quien iba a imaginar allá por el año 1942 que la provincia iba a tener en medio de su ciudad una enorme mole de hierro capaz de transmitir su frecuencia de AM hasta el Sur de los Estados Unidos. Pero lo que parecía imposible, no lo fue para Alberto Graffigna, quien al leer en el diario "La Prensa" que en la localidad de Monte Grande, en Buenos Aires, iban a dinamitar nueve antenas de 75 metros cada una comenzó a trabajar para que su radio, por aquel entonces llamada Radio Graffigna, tuviera la antena más alta del país.

La antena hoy, vista desde el Drone de Tiempo de San Juan

Según publicó el periodista Juan Carlos Bataller en su portal "Nuevo Mundo San Juan", tras leer la publicación de "La Prensa", Graffigna le solicitó al general Pistarini, ministro de Obras Pública de la Nación de aquel entonces, que le cediera tres de las nueve antenas que iban a ser derribadas para construir una antena de 214 metros de alto en el terreno de la familia Montes-Graffigna, ubicado en Scalabrini Ortíz, entre Sargento Cabral y Lateral de la Circunvalación, en Capital. Pistarini aceptó el pedido y las cedió, pero con la condición de que Graffigna se hiciera cargo de desarmarlas y trasladarlas a San Juan.

El chalet Graffigna y de fondo la antena de Radio Colón

El traslado de Monte Grande a San Juan se hizo en tren y la enorme descarga se hizo en la playa de la Bodega Colón. Cuando fue levantada, se convirtió en la construcción más alta para estación radiofónica en Sudamérica. Finalmente fue inaugurada el 20 de diciembre de 1942 y la madrina fue Beatriz Graffigna, la última nieta que acababa de nacer el 16 del mismo mes.

La antena, en números

214

son sus metros de altura

94

toneladas de hierro forman su monstruosa estructura

3

metros mide cada uno de sus lados

1600

escalones son los que hay que subir para llegar a su cima

La antena, como nunca la viste

Seguro la viste más de una vez y seguro te sorprendiste cada vez que pasaste cerca de ella. Sin embargo, estamos seguros que nunca la viste desde el drone de Tiempo. Por eso te invitamos a mirar la histórica antena de Radio Colón, como nunca antes la viste.