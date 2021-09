Tras el anuncio de la Ciudad Judicial, salieron los defensores de la antena de Radio Colón

No pasaron ni 24 horas del anuncio de la intención del Gobierno de expropiar el terreno frente al híper Libertad que contiene la histórica antena de Radio Colón para construir allí la Ciudad Judicial, y ya se escucharon cuestionamientos. Uno vino desde la Asociación para la Consideración y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (ACODEPAS), cuyo presidente Jorge Cocinero planteó que la antena no puede derribarse porque tiene valor patrimonial. Otro vino es desde el director de Radio Colón, Hugo Ramírez, quien señaló que desconoce los hechos, que nunca fue notificado de forma oficial y aseguró que, "la planta transmisora está en uso, la antena está en uso, la antena nunca dejó de usarse".

Ambos hablaron este miércoles en radio AM 1020, mostrando sorpresa por la decisión oficial de cambiar la ubicación para construir el megaedificio que albergará los tribunales sanjuaninos: del predio de la ex Cavic, se pasó al localizado en Scalabrini Ortíz entre Lateral de Circunvalación y Sargento Cabral. El terreno es propiedad de la sucesión Montes-Graffigna y allí se emplazaron fincas, así también el famoso chalet Graffigna y una antena que la emisora inauguró hace casi 80 años, antes del terremoto del '44. En el predio en realidad pueden verse la antigua antena que no está completa, y una más moderna.

El ministro de Obras provincial, Julio Ortíz Andino, siempre aclaró que el chalet se conservará porque es patrimonio. No así la antena, que denunció que "está en desuso", "nunca tuvo mantenimiento", y se prevé removerla, una vez que el terreno esté en manos del Estado.

Defensores de la antena

Según remarcó Cocinero, "hay una ley provincial que determina que si una construcción tiene mas de 50 años pasa a ser patrimonio. Hoy nos reunimos para evaluar la situación. Si esta previsto el desmantelamiento de la antena haremos las presentaciones, porque sí forma parte de nuestra historia".

Por su parte, Ramírez que es el director de LV1 Radio Colón, expresó en la entrevista con AM1020 que “no teníamos ningún conocimiento de que esto podía suceder”, y añadió “ayer me enteré de esta situación de expropiación, lo primero que hice fue consultar al abogado de la empresa y él va a hacer las consultas pertinentes al Gobierno”.

El chalet Graffigna no se expropiará.

Ramírez subrayó que “la planta transmisora está en uso, la antena está en uso, nunca dejó de usarse. Todas nuestras frecuencias -AM 560, FM 98.5 FM 106.3- dependen de esa planta transmisora y la antena es importantísima para poder transmitir AM. La antena está vigente, en uso, nunca dejó de usarse, nunca dejó de transmitir la radio”.

El director de LV1 explicó que están esperando las notificaciones del gobierno para saber qué pasos seguir porque sin antena no pueden transmitir.

"Hoy me interiorizaré sobre esto porque todavía no sé nada, pero los detalles técnicos son que sin la torre dejaría de funcionar la radio”, afirmó Ramírez.

Además, aseguró que todos los componentes están colocados correctamente porque así lo estipula ENACOM (Ente Nacional de Comunicación) y que todo está controlado periódicamente: “me parece que hay un poco de desconocimiento en estas cosas”, en un tiro por elevación al ministro Ortiz Andino sobre el estado de la antena.

“Me gustaría poder darle respuestas a la ciudadanía, porque realmente esa torre es un icono de San Juan, y pertenece a la historia de San Juan, no puedo decir nada porque no se nada. Lo único que si le puedo decir es lo siguiente, y esto es para conocimiento en general de los sanjuaninos. Esa torre originariamente medía 326 metros cuando esa torre se compró y se colocó, esa torre fue la primera que se instaló en Argentina. Algunos decían que era la torre más alta de Sudamérica”, destacó el director de Radio Colón y expresó, en línea con Cocinero que “yo creo que con que sea la más alta de Argentina ya es un patrimonio nuestro”.