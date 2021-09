Expropiación y adiós a la antena: el complejo entramado para hacer la Ciudad Judicial

El Gobierno anunció un cambio importante con el histórico megaproyecto de la Ciudad Judicial, cuya licitación se conoció este martes pero ahora con el edificio a construir reubicado en un predio frente al híper, en Capital.

El nuevo terreno tiene 9 hectáreas y la superficie del edificio a hacer se despliega en alrededor de 95.000 m2, con estructuras en altura, pensado en tres etapas. Antes se iba a hacer en la calle Benavídez, en el límite entre Capital y Chimbas, en el predio de la ex Cavic. El Ministerio de Obras informó hoy que para achicar costos se hará en la nueva ubicación, en una zona muy conocida y transitada por los sanjuaninos.

El cambio de planes requerirá de una compleja logística, que incluye una trascendental expropiación y la limpieza del terreno donde está la histórica antena de Radio Colón.

Nueva dirección

Según recordó el ministro de Obras, Julio Ortíz Andino, en el predio antes elegido había una serie de edificaciones y se había acordado inicialmente que debían quedar algunas y otras que podían ser parte de la futura Ciudad Judicial. Luego se hizo un concurso de proyectos de estudios de arquitectura de alcance nacional y ganó un estudio local. Una vez que el proyecto se terminó, se elevó a las reparticiones provinciales para su revisión y ya que está en los últimos detalles de permisos de la Dirección de Arquitectura.

El ministro expuso las razones por las que cambiaron la localización del monumental edificio: básicamente para bajar los costos. La demolición de las estructuras existentes en la ex Cavic y la relocalización del barrio Costa Canal I eran más caros que expropiar un nuevo terreno.

Así, se reubicó el proyecto en el predio ubicado frente al híper, en Scalabrini Ortíz, entre Sargento Cabral y Lateral de la Circunvalación, en Capital.

La expropiación Así luce el terreno hoy.

“El terreno de la familia Montes-Graffigna es un terreno ocioso que nunca se usó para un desarrollo importante. Hemos logrado ya con las conversaciones correspondientes, el expediente ya se ha iniciado para poder concretarlo”, analizó el ministro de Obras.

Añadió que “es un espacio libre alguna vez ocupado por fincas, que era difícil llevar allí un emprendimiento privado pues había muchos propietarios, sucesión de sucesiones. Y la única vía de llevarlo adelante fácilmente era con una expropiación. La misma ya fue iniciada”. Según los datos oficiales, el Estado pagará alrededor de 500 millones de pesos por el predio.

Para expropiar deben hacerlo por ley, declarando el terreno de utilidad pública. Luego interviene el Tribunal de Tasaciones para fijar el precio. Y después se expropia depositando el dinero en la cuenta de los dueños, que no pueden negarse a que les expropien. El funcionario habló de un preacuerdo. “Se han arrimado algunos de los propietarios, respecto de una tasación inicial que había estuvieron más o menos de acuerdo. Así que estamos en la etapa final”, dijo. En un par de meses debería estar la norma lista, estimó.

Calles a ensanchar

El grupo de arquitectos ya ha trabajado en la relocalización del proyecto, que se conservará tal cual se había previsto en la ex Cavic, pero se estudiarán los accesos, informaron oficialmente. Esto no es un dato menor, porque hará falta obras viales para mejorarlos, para darles mayor capacidad por el flujo de vehículos esperado. El ministro dijo que ensancharán Sargento Cabral y que la calle Scalabrini Ortíz está en estudio también intervenirla. La idea es que haya acceso directo a la Avenida de Circunvalación.

La antena y el chalet

El famoso chalet Graffigna "se conservará, no se expropia, porque es un edificio patrimonial de San Juan" y se espera que quede integrado a la Ciudad Judicial, según dijo Ortíz Andino. El tradicional chalet Graffigna se queda. La antena se va.

El ministro evaluó que en el terreno “existe una importante antena, en desuso, no tiene balizamiento, no ha sido mantenida”. Se trata de la antena de Radio Colón que tiene casi 80 años allí y que será removida. “Está en desuso y la idea es sacarla”, dijeron fuentes del Ministerio de Obras. Este no es un dato menor. Se trata de una mole de 64 toneladas de hierro y 216 metros de altura. El 20 de diciembre de 1942, la antena fue inaugurada y la madrina fue Beatriz Graffigna, la última nieta que acababa de nacer el 16 del mismo mes, según cita Wikipedia. La antena original de LV1, recién inaugurada antes del terremoto del 44.

Qué harán

El nuevo edificio está dividido en tres bloques, sumando en total 95.000m2:

-Uno donde se ubicarán los fueros civil, comercial y laboral y menores, tiene una superficie de 25.000 m2. El costo se estima en 8.159 millones de pesos.

-Otro para el área Penal, prisiones, Fiscalía General y salas de audiencias tiene una superficie de 25.000 m2 y un costo aproximado de 8.638 millones de pesos.

-El tercer bloque es para ubicar la Corte de Justicia, administración, secretarías y áreas de apoyatura como biblioteca y escuelas de capacitación y servicios. También tiene prevista una superficie de 25.000 m2 por 8129 millones de pesos.

También están previstos subsuelos, auditorios, estacionamientos y servicios, con una superficie de 20.000 m2.

El proyecto original presentado en 2019 se mantiene, solo hay que hacer retoques en los estacionamientos y accesos.

Plazos

Se prevé a mediados de noviembre tener el proyecto terminado y aprobado por la Dirección de Arquitectura e iniciar la licitación en marzo de 2022. En este lapso, prevén tener la ley para habilitar la expropiación, que se espera que se apruebe en los próximos dos meses en la Legislatura local.

Se verá de empezar con uno o dos bloques y se coordinará con la Corte de Justicia para que prioricen cuál estructura necesita primero.

Si se comienza la obra en abril de 2022 como se piensa y cada bloque estiman oficialmente que demandará entre 24 y 30 meses de ejecución, para el primer semestre de 2024 podría verse lo primero terminado.

Costos y financiamiento ¿nacional?

Al precio que pagará el Estado por el terreno, que ronda los 500 millones de pesos, se suma el costo de cada núcleo es de alrededor de 8.000 millones de pesos, con lo que se cotizan los tres núcleos en unos 25.000 millones de pesos.

“Se debe hacer por etapas porque no contamos con los fondos para construirlo. Tenemos que terminar de acordar con la Corte cuál consideran el ideal para empezar, la idea es que terminemos uno y lo empiecen a utilizar y seguir con los demás”, aseguró el ministro a Tiempo de San Juan.

Este edificio se financia con un fondo fiduciario al que aportan los poderes Ejecutivo y Judicial, que se llama “Ciudad Judicial”, que ya se usó para pagar el proyecto arquitectónico. Con eso se pagará la expropiación y van a quedar fondos para empezar la construcción. “El gobernador está analizando también el presupuesto provincial la posibilidad de incorporarlo, al menos el primer cuerpo, y posiblemente podamos conseguir el financiamiento de Nación para los otros cuerpos”, concluyó Ortíz Andino.