Brutal ataque a un estudiante sanjuanino becado en Hungría: le quebraron la mandíbula a golpes

Luciano Cricco, un joven sanjuanino de 19 años fue becado y emprendió su viaje hace 1 mes y medio a Hungría de intercambio para cumplir su sueño. Pero el horror llegó a su vida sin previo aviso, y en la madrugada de este 24 de octubre, cuando volvía a su dormitorio fue brutalmente atacado a trompadas junto con sus compañeros por un grupo de húngaros en la vía pública.

Por las heridas que sufrieron el y tres compañeros, terminaron en el servicio de urgencias a las 4 am de este domingo sin posibilidad de entablar una comunicación fluida en inglés con ninguna persona, ni en ingreso a los dormitorios de la Universidad ni en el servicio de emergencias.

Todo el terror del momento fue relatado, como pudo, por el propio Luciano en sus Stories de Instagram, por lo que todos sus amigos y familiares inmediatamente se pusieron en contacto con él para intentar ayudarlo, a pesar de esta a miles de kilómetros de distancia.

“Uno de ellos se acercó sin previa conversación o cualquier tipo de contacto nos golpeó a mí y a un compañero de clase de Laos. Tuve que ir al hospital de emergencia en la ciudad de Pécs para un control debido a que afectaron mi mandíbula gravemente. Por el momento solo tuve un chequeo general por parte del doctor ya que no cuento con seguro médico (Estoy esperando el permiso de residencia tramitado para poder obtener el seguro”, explica Luciano, gravemente herido, desde Hungría.

La primera imagen de Luciano en el servicio de urgencias tras el ataque

Ahora bien ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Por qué fueron atacados?: Según comenta Luciano en sus redes en inglés, esto se trata de un escándalo internacional. Pécs es una ciudad universitaria, donde el 25% de la población son estudiantes extranjeros y de intercambio que asisten a sus universidades. Esto quiere decir que su gente está acostumbrada a recibir a jóvenes de todo el mundo que estudian allí, lo cual indicaría que este ataque al sanjuanino fue completamente aislado y sin razón aparente por un grupo de húngaros violentos, ya que Luciano no había bebido alcohol, no fue un robo y no estaba en conflicto con nadie. Esto último aún se encuentra en pleno proceso de investigación.

En inglés, Luciano explica el accionar de la policía y de emergencias.

Afortunadamente en el día de ayer se sometió a una cirugía dental de urgencia para recomponer su mandíbula y permanece en observación aguardando su alta médica, por lo que deberá pasar al menos un mes sin ingerir solidos ni lácteos, hasta que se suelden sus heridas.

Afortunadamente y tras la trascendencia del hecho en dicho país, la Universidad respondió ante la alarmante situación y ofrecieron cubrir los gastos de su recuperación hasta que el disponga de su seguro de salud, en trámite aun por razones administrativas y de residencia.

Luciano tras la cirugía

Un dato no menor, es que desde las autoridades de la beca en Pécs afirmaron su completo apoyo, asegurándole mediante líneas oficiales que se encargarían de los gastos, que no debe preocuparse y que este hecho será investigado hasta dar con quienes lo hirieron de esta manera. Mediante algunas comunicaciones internas, le hicieron notar al joven que esto se trataba de “una vergüenza para dicho país y la universidad”.

Según informó la familia del propio Luciano a este medio, el joven ya está en contacto directo con sus referentes institucionales en Hungría y con la Embajada Argentina para esclarecer el caso de violencia del que fue víctima.

Por lo pronto, la angustia en San juan crece por parte de su familia, ya que fue enorme el esfuerzo para que el pudiese viajar y en la actualidad no tiene quien lo acompañe allá para atravesar este duro momento. Por ahora, tampoco se encuentra solo. Tanto sus compañeros de dormitorio de diferentes nacionalidades, como los docentes y algunos contactos en Dinamarca que viajarán solo para acompañarlo en su recuperación, hacen que Luciano se encuentre muy contenido y esperando su alta médica.

Algunos de los mensajes de afecto de sus compañeros de la Universidad

Tiempo de San juan entrevistó en sus últimos días en San juan a esta joven promesa de la Universidad Nacional de San Juan quien se encontraba estudiando Geografía y aplicó a una beca internacional para continuar sus estudios en Hungría, bajo la beca de Stipendium Hungaricum estudiando en la Universidad de Pécs. Este sueño no ha terminado, y según las palabras del propio muchacho a su familia.

La videonota a Luciano, antes de emprender viaje: