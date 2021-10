En sequía y contra el derroche: se vienen los medidores de agua de OSSE

Cuando hay alarmantes previsiones de sequía para esta temporada y San Juan tiene un consumo percápita de agua que triplica al promedio mundial, en OSSE tienen más vigente que nunca el plan de colocar medidores a todos los clientes de la empresa estatal que da agua a 198 mil usuarios. Así lo confirmó a Tiempo de San Juan el titular de la repartición, Guillermo Sirerol.

Se trata de dispositivos "antiderroche" que se colocan en las casas o en cualquiera de las cuentas de OSSE que sirven para saber exactamente cuánta agua consume el cliente al mes, de manera de poder cobrar por los excedentes. Ya se aplicó años atrás un plan similar, pero fracasó porque los aparatos no eran los indicados, ahora se busca financiamiento para adquirir los que corresponde, dijo.

"Las pruebas que se hicieron no funcionaron por las características de los limos con incrustaciones de sarros. Ahora se actualizaron los proyectos y hay medidores electromagnéticos y estamos buscando y hay dos posibles fuentes de financiamiento", aseguró Sirerol. Según explicó, los medidores de la experiencia piloto se compraron para hacer muestras y se fueron obstruyendo por lo que actualmente no hay casas con medidor de agua en San Juan.

Esa primera prueba se hizo en 2013, en algunos barrios "pudientes" de San Juan con la idea de que se usaba indiscriminadamente el agua, por ejemplo para el llenado de piscinas y lavado de autos, puertas adentro donde los inspectores no podían detectarlo. Incluso se pusieron tarifas diferenciales para el pago de excedentes. Ahora, para los nuevos medidores que se comprarán, la idea es también instalarlos por zonas, hasta completar la totalidad de los usuarios de OSSE controlados con estos aparatos.

Ahora, además de buscar financiamiento, se están definiendo estos puntos a colocar y el criterio, dijo Sirerol, no es el mismo. "No lo identificaríamos con eso sino por zonas con mayores consumos de agua, por espacios verde. El fin del medidor no es la recaudación sino ir a zonas donde está el mayor derroche de agua de manera de equilibrar la mayor cantidad de agua en la red y tener menos necesidad de potabilizar".

En San Juan se consumen 750 litros diarios de agua por habitantes que es el triple de lo que se consume promedio en otros países del mundo. Respecto de la tarifa para los "derrochones" se conservaría la diferencial para los excedentes de acuerdo al costo de potabilización. En la experiencia anterior se aplicó un cuadro tarifario con una especie de "premios y castigos" para los usuarios con medidor, con precios más caros por litro de más y también descuentos por litros de menos, con la idea de que se baje el consumo.

Sirerol dijo que no cree que se dé este año la operatoria porque además del financiamiento hay que hacer la licitación para la compra de los aparatos, pero que se estima que para 2022 se podrá empezar a colocarlos empezando por unos 15 o 20 mil hasta llegar a completar todos los clientes de OSSE. No es una tarea sencilla y es costosa, cada dispositivo que es importado ronda los 160 dólares de costo, apuntó.

Otras medidas por la sequía

OSSE activó medidas por la escasez de agua y adelantó un mes el horario veraniego de restricciones. En vez del 1 de diciembre, se adelanta al 1 de noviembre la prohibición de usar agua para consumo no humano desde las 9 a las 21 horas.