Compró todos los globos de una payasa sanjuanina en la Peatonal y luego los regaló

Una pareja recientemente radicada en San Juan compró todos los globos que vendía una payasa en la Peatonal. Esto ocurrió el fin de semana. Para el hombre, fue "chocante" conocer la realidad de la vendedora ambulante, que no había logrado deshacerse de ningún globo en el transcurso del día. El acto solidario fue dado a conocer por él mismo, a través de un video que filmó su esposa.

Se trata de Claudio Corleone, un emprendedor que arribó hace poco a la provincia, comenzó una serie de actos de buena voluntad. Anteriormente, dio una enorme propina a una moza. Ahora, sucedió lo mismo con la payasa.

"Caminando por la peatonal principal de la provincia de San Juan, notamos con mi esposa Amore Mio Lieth como ignoraban a una simpática jovencita, vendedora de globos. Yo entiendo que nadie está obligado a comprar algo que no necesita, que no le interesa, o que no puede pagar, pero sin embargo, el escenario no dejaba de ser chocante, al menos, para mi, contó Corleone en Facebook.

Y explicó cómo continuó la acción: "Me acerqué a ella y le pregunté cuanto salía un globo. "200 pesos, me confirma. ¿Y cuantos globos tenés en total?. Todavía tengo 28, me responde. OK. Acá tenés 6.000 pesos. Me tenés que dar 400 de vuelto".

La joven no salió de su asombro. Y Corleone empezó a regalar los globos a los niños que pasaban por el paseo céntrico. "El que me diga que esto no lo conmueve ni un poquito, y no lo inspira a hacer una buena acción, entonces claramente es un androide sin sentimientos, o es el típico que le encanta criticar detrás de una PC o celu, pero que nada hace por nadie", resaltó.