El día después del terremoto: entre la extrema necesidad y la solidaridad de los sanjuaninos

La mayor parte de sus precarias viviendas están reducidas a escombros, por lo bajo asoman algunas de sus pertenencias y el resto en grandes bolsas de residuos al costado de una de las calles con más tráfico pesado y veloz del departamento, en la intersección de calle Aberastain y Calle 15 en adelante.

El relato de los vecinos de la zona es devastador, como en el caso de Michel Aballay, quien entre la tierra y el sudor explicaba cuál era su desesperante situación:

“Perdimos todas las cosas, esta todo en el piso me ha quedado solo una pared, pero está a punto de caerse, saque a mi señora que se le cayó el techo encima, pero a pesar de todo estamos bien”.

La palabra (quizás desordenada y agitada) de muchos de los vecinos retumba entre los escombros y el ruido de los autos. Todos afirman que no tienen más nada, sus cosas están sepultadas bajo restos de adobe y caña, la comida es muy escasa y solo para las mujeres y niños, el agua que aún conservan tiene la temperatura del asfalto y sus rostros brillantes y con barro retratan la catástrofe de lo que están viviendo desde que el terremoto paralizó sus vidas.

Al costado del camino: el miedo y la oscuridad

“Desde el terremoto que no dormimos, nos turnamos para estar con linternas y conos improvisados para que los autos nos esquiven y alerta siempre para no perder las pocas cosas que nos quedan”

Según aseguran las propias víctimas del lugar recién sobre el mediodía de este miércoles alcanzaron a llegar algunas movilidades del municipio para levantar escombros y relevar el lugar, pero los primeros en asistir y ayudar a los damnificados fueron los propios vecinos.

“Gente común, los vecinos, de todos los departamentos, la gente que pasa por la calle, una fundación vino a hacernos de comer anoche y si no fuera por ellos pasábamos todo el día sin comida en el cuerpo de todos ellos, estamos muy agradecidos”

¿La solución inmediata?, pasar topadora y limpiar la zona y volver a construir en el lugar, pero según indican los vecinos, que desde el lunes a la noche no pudieron ni siquiera ir a trabajar, no tiene los recursos necesarios para armar una suerte de “vivienda provisoria” hasta que puedan volver a levantar sus casas.

Cama, olla y corazón comunitario:

Avanzando por la misma calle Aberastain, el panorama no mejora, por lo contrario, la calle se vuelve angosta, los autos no disminuyen su velocidad y la gente está ubicada como “tribuna” en sillas y cajones, sobre el costado de la calzada.

Un camionero solidario llamado Osvaldo Prado se acercó al lugar, puso el acoplado de su camión al costado del asentamiento para que los más chicos y las mujeres puedan estar a la sobra. Armó el fuego, pusieron un gran tablón y con una olla grande llena de agua y fideos dijo mientras revolvía “para todos los que alcance”.

Los vecinos de pocito resistieron la noche del terremoto todos juntos y en vigilia, pero la situación ante la inminente ola de calor, el hambre y la falta de higiene los alarma y preocupa como nunca antes en sus vidas.

José Aballay y su familia comentan entre suspiros que pasaron una noche llena de miedo e inseguridad junto a sus hijos:

“Dormimos aquí en el descampado con los niños por miedo a que nos atropellaran, corriendo los bichos con ramas, porque había muchas hormigas coloradas y mosquitos que se nos subían al colchón”

San Juan, solidario históricamente:

No es la primera vez que una catástrofe natural revela el carácter de unidad y solidaridad de los sanjuaninos. Entre los damnificados las palabras de pedido de ayuda y agradecimiento se mezclan. Desde los héroes anónimos que se bajan de sus vehículos con agua fría y bidones, hasta el verdulero de los barrios aledaños que por la noche trajo frutas y verduras para todos, cada uno de estos testimonios retratan el sentimiento de esperanza entre las víctimas y los que pueden ayudar.

En simultaneo, aquellos que no sufrieron daños ni heridas se abocan a pedir ayuda a través de las redes como es el caso de muchos músicos y personalidades del espectáculo sanjuanino, empresas y medios de comunicación como Tiempo de San Juan con la campaña #FuerzaSanJuan piden donaciones de todo tipo para acercar a todas estas familias que lo necesitan con suma urgencia.

"Mis hijos me preguntan 'dónde vamos a dormir' y o se qué decirles"

La cruda declaración es la de Yanina Morales, una joven madre de 35 años que se quedó en la calle junto a sus 5 hijos. Su familia, junto a otros cuatro grupos familiares, tenían sus precarias vivienda en inmediaciones de calle Pons, entre Ruta 40 y Av. Uñac, en Carpintería y, producto del violento sismo, se derrumbaron.

La mujer contó que personal del estado se acercó hasta el lugar en el que viven al menos 15 niños y tomó datos para relevar su situación, pero que no volvieron a tener novedades sino hasta la mañana de este miércoles cuando llegaron bolsones con mercadería. "Anoche dormimos afuera, en el fondo, porque no nos quedó nada en pie. Algunas cosas pudimos rescatar de los escombros, pero por ejemplo mi vecino perdió absolutamente todo", detalló.

Si bien fueron afectados por las pérdidas que sufrieron, Morales aclaró que a gobierno no le piden casas sino que les brinden elementos para poder refaccionarlas. "Esta noche volveremos a dormir afuera. Mis hijos me preguntan 'dónde vamos a dormir' y la verdad no sé qué decirles", confesó con la voz quebrada.