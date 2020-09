Artistas en cuarentena: el músico sanjuanino que se lanzó a solista en plena pandemia

Sin lugar a dudas la cuarentena y la pandemia obligan a las personas a ser creativas, ya que nada es como era antes. Y si hablamos de creatividad tenemos que mencionar a los artistas que, ya de por sí están dotados de ella. Este es el caso de Franco “Tato” Putruele, guitarrista y cantante de la banda de cumbia sanjuanina “Lo Que Suena”, quien lanzó sus primeros videoclips como solista.

El 17 de julio publicó en YouTube su primer video, “Lo que hiciste”, y este 6 de septiembre lanzó “Poesía & Elegancia”. Este último video lo grabó hace una semana en su propia casa, y si bien afirmó que su idea era grabarlo en un bar con actores y extras, por la cuarentena lo tuvo que hacer así. “De todos modos salió un material lindo”, sostuvo Tato. “Poesía & Elegancia” fue filmado por Atlanta Videografía, producido por Nassim Marún y grabado en Retoño Audio Contenidos.

Mirá su último video:

Tato empezó con la música en 2016, cuando formó la banda de cumbia “Lo Que Suena”, que tiene ocho singles en las distintas plataformas. Desde este año comenzó a componer sus propias canciones: “Yo no sabía componer así que me senté a escribir y empezaron a salir canciones. La primera que saqué fue el 5 de junio, y esta es mi tercera como solista”, indicó.

Sobre el estilo de su música, Tato prefiere no encasillarse en ningún género: “Es algo muy variado lo que estoy haciendo, hay de todos los géneros en las canciones que voy sacando. Eso está bueno porque no aburre y no es siempre lo mismo. La idea es poder presentarme en distintos lugares para dar a conocer mi música y lo que hago”, agregó.

Sobre “Poesía & Elegancia”, contó que la escribió hace 3 meses. “Cuando me siento a escribir, no busco hablar de nada específico, sino que voy escribiendo lo que me sale, lo que tengo en mente. Supongo que eso lo tengo en el inconsciente por algo que me pasó alguna vez, o que le pasó a alguien o lo vi en la tele. De algún lado saco las ideas y las plasmo en un papel y de ahí sale una canción”, contó sobre el proceso creativo.

Sus canciones hablan de cosas distintas y los géneros que abarca también: música melódica, reggae, rock, pop, entre otros. “Eso me gusta porque a mí mismo no me aburre”, indicó.

De cara al futuro, Tato buscará seguir sacando canciones como solista, a la vez de seguir a la par con su banda. “La idea es sacar como solista tres o cuatro canciones más de acá a fin de año, tengo preparadas algunas participaciones con artistas conocidos que las voy a estar dando a conocer en unas semanas más. La idea es poder hacer que mi música llegue a mucha gente”, finalizó el músico sanjuanino que se ilusiona con poder tocar en distintos lugares de la provincia y también del país.

Para escuchar a Tato se lo puede seguir en Spotify, Instagram y en YouTube.

Mirá su primer video: