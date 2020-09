Vecinos del barrio Del Bono, indignados: quieren frenar la construcción de un edificio

Un grupo de vecinos del barrio Del Bono presentó una nota en la Defensoría del Pueblo para frenar la construcción de un complejo de departamentos en la esquina de Ignacio de la Roza y Hermógenes Ruiz. Según argumentaron, este proyecto inmobiliario va en contra de las normas del barrio, que solo permite la construcción de viviendas familiares. El defensor del pueblo, Pablo García Nieto, informó que el expediente pasó para ser estudiado por la Dirección de Planeamiento. La próxima semana habrá una reunión entre el funcionario y los vecinos del complejo habitacional.

"Los vecinos aducen que la construcción de este complejo de departamentos presenta inconvenientes con los códigos de edificación del propio barrio. Ya instruí a la Secretaría Letrada para darle inicio al trámite. La carta cuenta con varias firmas de vecinos del barrio, quienes se sienten afectados", indicó García Nieto.

El propietario del complejo de departamentos presentó ante Planeamiento el pedido de factibilidad de uso del suelo. En el certificado figura que deberán dar cumplimiento a las resoluciones vigentes e indican que permite construir viviendas multifamiliares. A su vez, indican que deben respetar y mantener las especies arbóreas que hay en la zona.

Lucas Carrieri es un conocido vecino de la zona, quien escribió un descargo público en su perfil de Facebook. Allí publicó: "Como viejo residente del barrio Del Bono y en conocimiento de la posible construcción de un edificio de departamentos de varios pisos en la zona, me apelo a su conciencia y su cultura. El punto no es defender los intereses de un grupo de vecinos, ni mucho menos iniciar acciones legales. El punto es defender el patrimonio histórico urbanístico de San Juan. Don Juan Del Bono, forestó y loteó una zona en ese entonces alejada del centro, hoy barrio Del Bono, vendiendo los terrenos a precios muy módicos e imponiendo reglas tales como: residencias de uso uni familiar, divisiones con ligustrinas, cuidado de la proporción entre los espacios verdes y los edificables, jardines delanteros a la vista , techos de cerámica y prohibiendo casas de más de dos pisos. Eligió él mismo sus compradores, no por la riqueza sino por por la sensibilidad de adherir y respetar su proyecto de vanguardia urbanística y ecológica a pocos años del terremoto. Las casas no fueron lujosas, el lujo fue el verde , la confianza y el respeto entre vecinos y hasta el fresco microclima que se percibía en la zona. Así hoy pasear por el barrio es un placer del que pueden gozar TODOS los sanjuaninos. Barrio Del Bono no es un country privado de lujo. Es un pulmón verde bajo la mirada de la bellísima cúpula del homónimo chalet".

La próxima semana será de definiciones. García Nieto recibirá a los vecinos y contará con la visión de Planeamiento ante este proyecto, que cuenta con el certificado de factibilidad del uso del suelo.