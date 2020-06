Volvieron los cafecitos en San Juan ¿qué pasó con el precio?

Este viernes desde muy temprano, cuando el sol todavía no salía, se empezaron a ver en los cafés del centro empleados limpiando veredas, acomodando mesas y ajustando detalles inéditos en la historia para abrir el servicio de sentarse a tomar y comer algo dentro del local, que hasta ahora en medio la cuarentena estaba prohibido para los sanjuaninos. Desde las 8 rige un cambio esperado por el sector que se dedica a la gastronomía en la provincia, con la reapertura de los cafés, bares y confiterías con clientes sentados.

¿Y los precios? Felizmente, no se detectaron subas de lo que cuesta un cortado o un café e incluso se mantienen las promos de combos para desayunar a costo accesible. En algunos lugares incluso se ofrece café a la carta a un precio similar al de los deliberys.

Gustavo Platero, dueño del café "Las Tres Cumbres", sostuvo que "no hemos modificado los precios porque sino está difícil para la gente, por eso hemos tratado de recortar en otros rubros para no trasladarle el costo de los elementos higiénicos al bolsillo del cliente".

Noticias Relacionadas Todas las medidas con las que los restó sanjuaninos buscan reabrir en junio

Los cafés por la mañana son la punta de lanza de esta nueva flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio que contempla el regreso de la movida nocturna que se verá este fin de semana sobre todo en comedores y restaurantes locales. Los cafés hasta ahora tenían permitido abrir con el sistema take away o delivery, que se conserva y permite que el cliente se lleve el cafecito, cortado y todos los productos desde la puerta del local. Ahora la gente puede consumirlos compartiendo una mesa, que es uno de los clásicos para reuniones de trabajo o con amigos.

Bajo un estricto protocolo de limpieza y distanciamiento entre las personas, algunos cafés del centro reabrieron al público y tímidamente se fueron acercando los primeros clientes promediando las 8,30. Con el frío conspirando, cerca de las 9,30 ya se veían locales con varias mesas ocupadas. Al parecer, no todos lograron contar con todas las medidas dispuestas por protocolo oficial y por ahora permanecieron con las persianas bajas.

Los que sí abrieron lo hicieron bajo las normas nuevas: tomando la temperatura a los que ingresan al local, con trapos impregnados de desinfectante en las entradas, mozos y clientes con barbijos y zonas de mesas delimitadas con cintas, entre otras. Los primeros en estrenar el sistema se adecuaron y se mostraron colaboradores. Los locales deben trabajar al 40% de su capacidad y en días y horarios restringidos.