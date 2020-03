A 11 años de su muerte: la historia de la sanjuanina que hizo emocionar a Alfonsín

Con un cielo gris como el que se extiende por todo el territorio sanjuanino este martes, la mañana del 31 de marzo de 2009 se apagaba todavía más con la noticia de la muerte del exprediente Raúl Alfonsín, quien asumiera el 10 de diciembre de 1983 y encarnara la vuelta de la democracia en Argentina, después de una seguidilla de gobiernos militares con su oscuridad a cuestas. A 11 años de aquel desenlace causado por un cáncer de pulmón que lo aquejaba, que convocó a miles de personas en el Congreso de la Nación para despedir sus restos, Tiempo de San Juan revive la historia de la sanjuanina que lo hizo emocionar en su primera visita a la provincia como mandatario nacional.

Como la modernidad de la profesión periodística lo impone, con la efeméride del día, basta con googlear 'Alfonsín en San Juan' para encontrar una foto en la web que supone la estadía del entonces electo presidente en la provincia. En la imagen aparece un reconocido personaje sanjuanino que por aquel entonces era simplemente un estudiante, pero que con sabías palabras logró conmover al dirigente de la Unión Cívica Radical, quien no dudó en romper con los protocolos para abrazar y saludar con dos besos, a lo sanjuanino, como muestra de gratitud.

El registro fotográfico corresponde a la visita de Alfonsín a la Escuela Normal Sarmiento que significó la primera presencia de un presidente constitucional en el icónico establecimiento educativo, el 11 de septiembre de 1984 por el Día del Maestro. Allí, se lo puede ver emocionado con una alumna que le dio la bienvenida con un histórico discurso. Esa joven de tercer año del secundario de guardapolvo blanco era la actual periodista y conductora de noticiero Marcela Podda, quien recordó el minuto a minuto de aquel momento.

"Las autoridades me eligieron para que leyera un discurso que no escribí, sino una profesora de Literatura de la escuela, María Iris Seguí, y que yo leí en mi casa muchas veces antes de ir al acto, tanto es así que ya me lo sabía de memoria de los nervios que tenía", relata y sigue: "Entre otras cosas, le decía que los alumnos nos comprometíamos a estudiar para luego trabajar y ser hombres y mujeres de bien y ayudar a esa democracia tan nueva".

En el transcurso de evocación de esas palabras, el presidente mostró su sensibilidad a flor de piel y, cuando finalizó, fue hasta ella para dar su muestra de afecto. "Me habían advertido mucho que no me podía mover del lugar donde estaba porque la custodia presidencial era muy severa y que no me iban a permitir acercarme. Pero el presidente salió del sector de autoridades para saludarme", detalla.

Esta situación provocó que después la prensa le consultara por ese instante, según indica Podda. "En otras provincias, Alfonsín contó que una alumna lo había hecho emocionar. Por eso, ese hecho es recordado", señala la entonces estudiante que solía participar de los actos escolares y que ya daba muestras de sus dotes al frente de los grandes eventos.

Una semana después de aquella experiencia, un último contacto se dio entre la alumna y la máxima autoridad del Ejecutivo. "Como en esa época no había Twitter y él no me podía saludar por redes sociales, llegó a mi casa un sobre de la Presidencia de la Nación con una foto de Alfonsín sentado en el sillón de Rivadavia, en su despacho de Casa Rosada, en la que me saludaba con una dedicatoria firmada por él que decía 'a Marcela Inés Podda, agradecido por su vocación democrática'", relata al mismo tiempo que cita ese mensaje especial.

Otra de las fotos que circula en internet de ese hecho y que la misma protagonista de la historia comparte es una en la que también aparece una célebre personalidad del periodismo local, Nina Galván. Reportando el acontecimiento, la entonces movilera de radio aparece en plena acción mientras grabadores y micrófonos rodean a la joven Podda.

De aquel suceso, tanto una como otra, atesorarán en su memoria su vivencia con el hombre que instauró la consigna que guió a todos sus sucesores: "con la democracia se come, se cura y se educa".