Conocé los personajes que le darán vida a “Evolución”, el espectáculo final de la FNS

View this post on Instagram

u00bfEstu00e1s preparado para conocer la emocionante historia del Gran Espectu00e1culo Final? u2b50Te contamos un poco sobre los personajes u2757 u2666ufe0fTere Es una nena de 10 au00f1os, muy curiosa y activa, que vive con su mamu00e1 y su papu00e1 en el San Juan de los au00f1os 40u2019. Su vida transcurru00eda sin mayores problemas hasta que una noche de 1944 todo su mundo se derrumbu00f3 ante sus ojos. Y fue tan grande el impacto que eso le produjo que, tal vez como un modo de defenderse ante esa fuerza desconocida, se abstrajo de todo y caminu00f3. Caminu00f3 y caminu00f3 con la mente en blanco, caminu00f3 lejos de esa ciudad de ruinas y lamentos. Tengo que salvar a Calisto, su monito de peluche, se dijo. Y asu00ed, avanzando sin rumbo, entru00f3 en la aventura mu00e1s grande de su vida. . ud83dudcccTe esperamos este 29 de febrero para presenciar en el Escenario San Juan una historia de #evolucion. u2600ufe0f