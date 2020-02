Confirmaron sanciones para los empleados del Rawson que hablaron del Coronavirus

El martes a la siesta, en medio del feriado, empezaron a circular por WhatsApp y otras redes sociales mensajes advirtiendo sobre un caso de Coronavirus en estudio en San Juan, lo que se viralizó en pocas horas y generó todo tipo de reacciones, entre ellas el pánico. Se presume oficialmente que las primeras informaciones se filtraron desde el mismo Hospital Rawson, por eso, la ministra de Salud de San Juan, Alejandra Venerando, dijo que están confirmadas las sanciones para personal hospitalario. Lo que está en estudio en quiénes son los responsables y qué disciplinamiento les cabe.

“Es algo que no debió suceder. Primero, porque uno tiene un secreto profesional y una institución que deben respetarse, que es la que debe emitir un comunicado o alguna información. No solo hay un respeto al área de salud sino al secreto que eso conlleva. Y cómo se da una noticia, hay personal capacitado para realizarlo, y no precisamente el agente, tanto enfermeros como personal de admisión que generaron esto. Hubo más involucrados también, que repartieron y generaron un pánico innecesario”, afirmó Venerando en diálogo con radio AM1020. “Por otro lado, está el derecho del paciente, porque se sabe que todos tenemos un derecho a cumplir respecto si uno quiere decir si tiene esto o lo otro, se respeta el derecho del paciente”, agregó.

La funcionaria uñaquista, en la entrevista que dio al programa Madrugando, confirmó que son 7 los empleados que están en la mira por su proceder con el caso que se disparó al llegar al Rawson un joven de 21 años, por voluntad propia, a pedir que le hicieran los test, ya que presentaba síntomas y había estado en Italia, donde está el Coronavirus.

Para la ministra, “ha sido algo que no debió suceder y que violó todas las normativas. La institución tiene reglamentos que deben ser cumplidos. Así que sí estoy pensando fuertemente en las sanciones adecuadas para las personas que generaron esto”, expresó.

Según se informó oficialmente, la Dirección del Hospital está trabajando para identificar a quiénes propagaron la información. Nuestro trabajo es atender al paciente y dar una comunicación certera del diagnóstico, de dar una información adecuada en el tiempo adecuado. El Ministerio de Salud nunca ocultó nada”, concluyó Venerando.