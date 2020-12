El ranking de las 10 sanjuanineadas del año

Sin dudas, el 2020 será recordado como uno de los años más difíciles de transitar. La pandemia de coronavirus marcó a muchos que esperan que el 2021 sea diferente. En San Juan, hubo varios hechos que dieron que hablar y que repercutieron más de lo común. En esta nota, los recordamos.

El sanjuanino es muy particular, no vamos a ahondar en detalles para describirlo. Sin embargo, hay pequeñas acciones cotidianas que no escaparon a la idiosincrasia del ser. En este año, hubo al menos diez de ellas que no queríamos dejar pasar. A continuación, nuestro ranking:

10 - Profesor que insultaba a sus alumnos

La virtualidad signó la educación en este 2020. Las clases se dieron de manera online y la Universidad Nacional de San Juan no fue la excepción. En este contexto, el 4 de junio salió a la luz un audio de un profesor de la Facultad de Ingeniería que maltrataba a sus alumnos.

"Vamos a explicar ondas electromagnéticas. Esto lo voy a explicar una vez más, me tiene harto y me da por los hue… tener que explicarlo a cada rato”, así comienza el audio de un profesor de la Universidad Nacional de San Juan a sus alumnos luego de que estos le plantearan una serie de dudas. Este es el audio:

9 - Un colectivero y un automovilista, a las piñas en un ómnibus en Capital

Fin de año nos agarró a la mayoría con altos niveles de estrés. Un ejemplo de esto fue el lamentable show que protagonizaron un chofer y un automovilista dentro de un colectivo de línea 20 cuando luego de una discusión se trenzaron a golpes de puño mientras los pasajeros grababan con su celular.

Aparentemente, el automovilista le reclamaba que lo había encerrado. Por eso se bajó de su vehículo y fue directamente a subirse al colectivo. Increpó al chofer y hasta se largaron algunas piñas. Los pasajeros, sorprendidos, lograron separar a ambos. El hecho fue en la intersección de Avenida Rawson y calle Juan Jufré, en Concepción, Capital. Al finalizar el video, el automovilista dijo que tuvo un mal día y se disculpó con el chofer y los pasajeros. El video salió a la luz el 26 de noviembre. Miralo:

8 - El escándalo del avión sanitario y la doctora Galván

En mayo, San Juan tenía un estatus sanitario envidiable en relación al coronavirus. Apenas se habían contabilizado algunos casos, todos importados que habían sido aislados de inmediato. La tranquilidad tambaleó durante unas semanas cuando se conoció que el paciente que habían traído en el avión sanitario contagió a su hermana, la doctora Galván.

Toda la provincia habló del tema y desde el Gobierno salieron a desligarse y pedir que se investigue lo sucedido. Hace pocos días, Laura Galván quedó sobreseída en esta causa pero el revuelo que causó quedó grabado en la memoria de los sanjuaninos y sin lugar a dudas merecía un lugar en las sanjuanineadas del año.

7 - Piedras a la casa de la primera contagiada de Covid-19 en San Juan

El 28 de marzo se confirmó el primer caso positivo de coronavirus en San Juan. La paciente transitó la enfermedad en buen estado de salud y cumplió con todas las recomendaciones hasta recibir el alta médica.

Sin embargo, hubo algunos medios de comunicación que difundieron su identidad, al mismo tiempo que circularon audios y se compartieron sus fotografías en grupos de redes sociales. Todo esto generó una ola de agresiones que terminó en su forma más extrema con gente apedreando el fondo de la casa de la paciente. Un comportamiento lamentable por parte de un grupo de sanjuaninos que merecía estar en el ranking por lo patético.

6 - La fiesta VIP clandestina de Santa Lucía

Durante la madrugada del viernes 11 de septiembre, varios sanjuaninos terminaron detenidos por ser partícipes de una fiesta clandestina en un barrio privado de Santa Lucía. Fue a través de las redes sociales, que algunos de los "fiesteros" compartieron imágenes del evento en el que participaron casi 50 personas.

La denominación de “VIP” fue porque no solo ocurrió en un barrio privado sino que entre los participantes se encontraron varios hijos de funcionarios y de alto poder adquisitivo. Durante varios días este hecho fue el centro de atención de los medios y tuvo altas repercusiones en las redes sociales, donde se hizo hincapié justamente en la posición social de quienes incurrieron en el delito.

5 - Se tiró del segundo piso para escaparse del novio de su amante

Un verdadero escándalo ocurrió en el Barrio Rivadavia Norte el lunes 5 de octubre. Un hombre cayó de varios metros de altura y producto de la tremenda caída debió quedar internado por las lesiones que sufrió. Lo curioso del caso es que, según informaron fuentes policiales, el damnificado habría tenido el accidente justo cuando se escapaba del novio de su amante, que los acababa de descubrir.

El joven de 29 años, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, cayó de un segundo piso, lo que supone una altura de alrededor de seis metros. El herido tuvo que pasar varios días en el área de Traumatología por las fracturas que sufrió al caer.

4 - “Llamen a la Noriega”, el video que fue tendencia en todo el país

Al mejor estilo "Better Call Saul", la abogada sanjuanina Filomena Noriega se volvió viral en Argentina gracias a un video. En el mismo, se observan distintos episodios delictivos y, el victimario, solicita llamar a "Noriega". Estaba pensado para exponerlo en tandas publicitarias en un programa sanjuanino y terminó convirtiéndose en una de las tendencias de la red social Twitter.

El video dividió las aguas entre los que la criticaron y por otro lado entre quienes lo tomaron de manera positiva. Sea como sea, una auténtica sanjuanineada que estuvo en el centro de atención durante varios días.

3 - El blooper del notero sanjuanino que preguntó por Maradona

Fue realmente increíble la situación que vivió Luciano García, notero de Canal 8 San Juan, luego de conocerse la muerte de Diego Maradona. Salió a preguntarle a los sanjuaninos qué sentían por Diego o cómo los había afectado la noticia de su fallecimiento, y no tuvo mucha suerte que digamos.

Al inicio de su nota, en un bar sanjuanino, no recibió las respuestas que seguramente esperaba. Al primero que le preguntó por Maradona, este le respondió: “No me gusta el fútbol” y siguió diciendo: “Sinceramente no es mi ídolo”. Recordá el video:

Somos lo mejor del país! pic.twitter.com/sbpdxKxAcn — Sanguchetti (@Sanguchettti) November 25, 2020

2 - El falso mural de Maradona que se viralizó en todo el país

El dolor por la pérdida del astro futbolístico se sintió también en las calles sanjuaninas y los murales invadieron los barrios y clubes. Pero hubo uno en particular que fue alterado (photoshopeado) por un usuario de Twitter y muchos lo creyeron real.

En la imagen aparecía la cara del humorista Pachu Peña, que se transformó en tendencia luego de que un canal mendocino lo publicara como si fuera real. "El mural sanjuanino es furor en las redes. Les salió parecido a Pachu Peña", aseguraron en el programa 'Hola Mendoza' que se emite por Canal 7.

"Pachu Peña":

Por la imagen editada de un mural en homenaje a Diego Maradona pic.twitter.com/XhL6Q2EmWD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 30, 2020

1 - Se enojó con su propio auto y lo tiró al canal

Llegamos al podio del ranking. El viernes 4 de diciembre, varios vecinos de Santa Lucía se sorprendieron al ver un auto Peugeot 504 dentro de un canal de calle Pellegrini, cerca del San Juan Rugby Club. Se trató de un sanjuanino que había tomado la decisión de lanzar su propio auto al canal porque estaba cansado de empujarlo.

El nombre del conductor es Marcelo Javier Pereyra de 31 años, un sujeto que trabaja como agricultor y que en esos momentos estaba haciendo el riego de una de sus fincas. Fue justamente al finalizar esa tarea que decidió volver a su casa y el auto que había comprado hacía 5 meses no arrancaba.

Estuvo empujándolo un buen rato, pero finalmente se hartó y decidió lanzarlo al canal. No sin antes quitarle la batería del vehículo que le había colocado de manera reciente. Pero al tirarlo se dio cuenta que le faltaba el celular y ahí en cierta medida se arrepintió. De todas maneras lo hecho estaba hecho.