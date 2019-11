Se vienen unas jornadas de feminismo, sexualidades y géneros en la UNSJ

View this post on Instagram

TORCER LA PALABRA: Jornadas de feminismo, sexualidades y gu00e9nero Porque queremos que estos temas se hablen, venimos a torcer la palabra a la Universidad. Desde el 5 al 8 de noviembre vamos a estar realizando distintos paneles y conversatorios en la Facultad de Ciencias Sociales sobre feminismo, sexualidades y gu00e9nero, incluida tambiu00e9n la Facultad de Filosofu00eda. Los estudios acerca de estas temu00e1ticas llevan un tiempo ya dentro del campo cientu00edfico; las realidades, y las subjetividades dentro de las universidades no estu00e1n exentas del debate que se tiene que tener acerca de la temu00e1tica: Los colectivos militantes de mujeres y disidencias, las disputas por la identidad, las problemu00e1ticas sociales, la exposiciu00f3n de los gu00e9neros y las sexualidades, las preguntas, las dudas, las incongruencias y las tensiones exponen este territorio de movilizaciones emocionales y polu00edticas al debate y al re-pensar. Las transformaciones institucionales desde lo normativo y lo legal, los cambios culturales y los cambios dentro de la cultura, las polu00edticas pu00fablicas y las relaciones u00edntimas; frente a estos procesos, la dicotomu00eda de mujeres y varones se ha visto interpelada, frente a ella -los gu00e9neros y las sexualidades- lo interpelan todo de formas diferentes. Fuera y dentro de las universidades, se multiplican cada vez mu00e1s las dimensiones y las preguntas, describir los fenu00f3menos y comprender las realidades en diferentes u00e1ngulos de acciu00f3n, poder y lucha social. Las actividades que en este marco se presentan, llaman la atenciu00f3n y convocan a debatir los fenu00f3menos sociales desde las perspectivas de los gu00e9neros y/o las sexualidades a travu00e9s de las relaciones de poder, la normalidad y la normatividad, lo institucional y lo polu00edtico, lo vivencial y lo cotidiano. El u00e1mbito de intercambio feminista y de las disidencias es un campo que atraviesa las contradicciones polu00edticas y las disputas. u00a1Lxs invitamos a participar de los paneles y conversatorios!