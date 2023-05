Votar en familia en San Juan, una práctica que se reinventa cada dos años

Coaching Tengo todo y no soy feliz: ¿Qué me pasa?

Fernando García llegó de la mano de su pequeña, Pilar, a la escuela Obreros del Porvenir. Consultado por Tiempo de San Juan remarcó que desde que es bebé su hija lo acompaña a votar. “Siempre la intento traer para que vea lo importante que es elegir a nuestros representantes, el proceso y demás. No se acuerda cuando la traje dos años atrás, por eso la vuelvo a traer”, asegura. Ella mira con cierta vergüenza a su alrededor mientras su padre cuenta que desde muy chica le inculca la importancia de elegir a los representantes, pese a la ideología política que construya en el futuro. “Es algo personal, me parece importante que de niños lo entiendan, el valor de las elecciones y de participar, más allá de a quien vote cada uno, que es personal”.

Hasta la Normal Sarmiento llegó Augusto Rodríguez acompañado de Agustín. A diferencia de Fernando y su hija, Augusto comenta que si bien no es la primera vez que su pequeño lo acompaña, lo hace porque no tiene quien lo cuide mientras él vota. “Siempre venimos juntos a votar. Lo traigo porque no tengo donde dejarlo. Le explico de qué se tratan las elecciones, pero no considero que sea importante que sepa, al menos no por ahora. Él siempre pregunta, tratar de entender cómo es el sistema”, comenta.

Javier votó en la Escuela Cecilio Ávila de la mano de sus hijas Julia y Elena. “Preguntan, están intrigadas, quieren ver cómo se hace y por eso me acompañan. Es la tercera vez que me acompañan, así que cada vez preguntan menos y ven como se hace. Es el momento de elegir y expresarse y es importante”, señaló el padre orgulloso de poder compartir el acto cívico con sus dos hijas.

Muchas familias sanjuaninas tienen la costumbre de salir todos juntos a votar. Incluso algunos lo hacen en la mañana para después poder comparte el almuerzo y pasar el domingo en familia. Si bien hay sanjuaninos que no disfrutan de ir a votar o deciden no hacerlo, hay otros que lo toman como excusa para reunirse y compartir con sus pequeños hijos un momento que no olvidarán.