Video: un vecino grabó extrañas luces en el cielo de Jáchal, ¿fueron "OVNIs"?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1879237447462326588&partner=&hide_thread=false ¿Fueron "OVNIs"?: un vecino grabó extrañas luces en el cielo de Jáchal



Video gentileza: Grupo O.V.N.I. Paranormal Jáchal pic.twitter.com/lxvmepfgyC — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 14, 2025

"Estas son luces muy fuertes", comentó uno de los integrantes, quien además expresó su asombro ante la magnitud de la luz que parecía iluminar el cielo de manera inusual. Sin embargo, lo más inquietante es que, a pesar de los esfuerzos de los miembros por encontrar una explicación lógica, las luces siguen sin una respuesta clara sobre su origen.

Otro miembro del grupo, quien grabó estos fenómenos, aseguró: "La verdad no me canso de verlas y grabar". Con varios videos que han sido compartidos en el grupo, la comunidad continúa investigando y debatiendo sobre lo que podría estar sucediendo en el cielo de Jáchal. Hasta el momento, no hay una explicación concreta sobre el origen de las luces, lo que ha dejado a muchos intrigados y buscando respuestas.